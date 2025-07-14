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影／首座超級電池廠高雄三元能源大火！含4消防員有16人送醫

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。初步了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，小港地區空氣受影響，高市環保局發出空汙警報，提醒小港市民待在室內，關閉門窗、減少外出。

高市消防局指出，5時04分接獲小港區長春街工廠火警，出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，共15男1女送醫。其中兩傷患送小港醫院，院方表示，均意識清楚、生命徵象穩定治療中。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首例超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司。所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需的長程電池量。

因起火處為鋰電廠工廠，濃煙密布，高市府警告市民，目前風向為偏東北風，導引汙染物往西南傳遞，下風處留意可能受異味影響，高雄市小港區市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
高市環保局發布空汙警訊，請小港區居民緊閉門窗減少外出。圖／取自環保局臉書
高市環保局發布空汙警訊，請小港區居民緊閉門窗減少外出。圖／取自環保局臉書
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及3名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者劉學聖／攝影
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及3名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者劉學聖／攝影

高雄市 電動汽車 環保局 爆炸 消防人員 三元能源

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