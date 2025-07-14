桃園保母挨告涉虐童 市府廢止居托證、配合司法查辦

桃園1名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」 桃園1名家長在臉書社團發文，控訴透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的蕭姓保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。市府婦幼局昨說，接獲通報後調查，已依違反兒少法，廢止該名保母居家托育服務登記證，全案後續配合司法調查程序辦理。

有家長在臉書社團「記憶八德」發文表示，自己透過彭婉如基金會媒合到一名蕭姓保母，信任該保母有護理師專業背景，未料後來卻在孩子背部、腳部等處發現傷口和瘀青，懷疑遭保母不當對待，已停止托育，並在6月報警處理。

家長坦言夫妻倆心理狀況也受到影響，提醒其他家長找保母時提高警覺，如送托前了解保母背景與家中陳設，送托後也要留意保母態度、孩子是否有過激反應等，不要再有類似情形發生。

議員黃瓊慧表示，經了解，該保母當時一次帶2位孩子，其中1位是保母自己的小孩，另1位則是受害的孩子；此案發生在5月23日，至今快滿2個月，卻還沒有裁處結果，難道要等到孩子的父親發文才要處理？會不會太扯？

婦幼局幼兒托育科代理科長林聖鈞回應，婦幼局接獲通報後已進行調查，並將調查報告移請社會局酌處。

林聖鈞表示，社會局經評估後認定該名保母行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，婦幼局則依同法第26之1條廢止該名保母居家托育服務登記證；家長已經提告，後續配合司法調查辦理。