聽新聞
0:00 / 0:00

桃園保母挨告涉虐童 市府廢止居托證、配合司法查辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園1名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」
桃園1名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」
桃園1名家長在臉書社團發文，控訴透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的蕭姓保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。市府婦幼局昨說，接獲通報後調查，已依違反兒少法，廢止該名保母居家托育服務登記證，全案後續配合司法調查程序辦理。

有家長在臉書社團「記憶八德」發文表示，自己透過彭婉如基金會媒合到一名蕭姓保母，信任該保母有護理師專業背景，未料後來卻在孩子背部、腳部等處發現傷口和瘀青，懷疑遭保母不當對待，已停止托育，並在6月報警處理。

家長坦言夫妻倆心理狀況也受到影響，提醒其他家長找保母時提高警覺，如送托前了解保母背景與家中陳設，送托後也要留意保母態度、孩子是否有過激反應等，不要再有類似情形發生。

議員黃瓊慧表示，經了解，該保母當時一次帶2位孩子，其中1位是保母自己的小孩，另1位則是受害的孩子；此案發生在5月23日，至今快滿2個月，卻還沒有裁處結果，難道要等到孩子的父親發文才要處理？會不會太扯？

婦幼局幼兒托育科代理科長林聖鈞回應，婦幼局接獲通報後已進行調查，並將調查報告移請社會局酌處。

林聖鈞表示，社會局經評估後認定該名保母行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，婦幼局則依同法第26之1條廢止該名保母居家托育服務登記證；家長已經提告，後續配合司法調查辦理。

延伸閱讀

726大罷免投票倒數 桃園綠營：關鍵時刻大遶境+密集宣傳

孩子全身傷痕累累⋯護理師背景保母疑虐童 下場慘了

桃園八德驚傳保母不當對待幼童 家長報警並停止托育服務

颱風桃園分區放假惹議 市府、綠營議員隔空戰翻

相關新聞

星期評論／救難的進退兩難 消防員保命應予行使退避權

本月8日新北市新店廣興橋溺水救援案，造成2名消防員喪命，曹姓義消仍與死神拔河，各項救災準則均強調「應以自身安全為首要考量...

桃園保母挨告涉虐童 市府廢止居托證、配合司法查辦

桃園1名家長在臉書社團發文，控訴透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的蕭姓保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。市府婦...

台南傳移工順手採農作 警加強巡邏

台南正值芒果、竹筍等許多作物產季，南關線一帶農民投訴說，近期直擊疑似移工在下班或假日，成群騎著電動機車，路過私人果園、農...

高雄空大生畢典下跪 控教師騷擾2年

高雄市立空中大學昨辦畢業典禮，王姓女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪遞交陳情書，指控遭黃姓教師言語騷擾長達兩年時間，幾乎每堂...

闖貓鼻頭濱海區 2釣客受困獲救 墾管處開罰

新北日前發生違規戲水導致勇消殉職憾事，前晚又傳兩名男釣客進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後...

傻眼！澎湖竊賊偷超跑遊艇外海飆一圈完美駛回 去電客服想預約體驗

澎湖縣黃姓男子上月28日見停在私人碼頭的超跑遊艇鑰匙未拔，船長上岸辦事，竟大喇喇將超跑遊艇開出海，海巡署發現遊艇未報關出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。