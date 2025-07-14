星期評論／救難的進退兩難 消防員保命應予行使退避權

本月8日新北市新店廣興橋溺水救援案，造成2名消防員喪命，曹姓義消仍與死神拔河，各項救災準則均強調「應以自身安全為首要考量」，實務上卻常面臨民情、上級壓力，逼得消防員不得不冒險犯難，主政單位應明文賦予消防救難員合理退避權，別再讓他們用生命換取沉痛警惕。

消防員工作權益促進會統計，近10年台灣有42名消防員在救難、救援過程罹難，英雄們一次次犧牲，卻是「今天公祭明天忘記」；消防員進退之間考驗的不只是技術，更牽涉複雜民情與責任，這不是單一事件，而是制度警鐘。

台灣地形南北狹長、高山林立，溪流多且短，自然水域環境多變，隱藏危機，依據消防署水域救援安全指導原則，整體救援行動中應以自身安全為首要考量，再者才是溺者的安全。

實際上，遇民眾溺水、深陷火場，消防員難行使退避權，加上「救人是消防天職」的枷鎖，逼得他們不得不冒險犯難。

各國水域救援都有相關避退標準，包括美國消防協會（NFPA）救難標準，點出環境不穩、裝備損壞、水文超出控制範圍時，就要終止任務，避免救難人員成為被救者。

此外全台消防員常態性地混合執行救災、救護及預防等多重勤務，專業分工不足，恐錯判高風險場域。

救人是消防人員天職，順利出勤平安返家不該成為奢求，現場指揮官對救難人員的生命保護須有明快判斷與堅持，合理行使退避權，消防員不是英雄與偉人，他們只是希望能平安歸隊的平凡人。