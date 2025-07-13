傻眼！澎湖竊賊偷超跑遊艇外海飆一圈完美駛回 去電客服想預約體驗

澎湖縣黃姓男子上月28日見停在私人碼頭的超跑遊艇鑰匙未拔，船長上岸辦事，竟大喇喇將超跑遊艇開出海，海巡署發現遊艇未報關出港知會，業者才發現大事不妙；神奇的是，小偷花7分鐘飆船又完美駛回停靠，事後還去電客服想預約體驗，讓業者傻眼。

超跑遊艇張姓業者自拍影片以「我的遊艇超跑被偷了」為題，敘述遊艇被小偷偷開過程；張男指出，超跑遊艇的前置作業就是整理，清洗完後，直接把鑰匙插著，放在碼頭準備營業。

張男描述說，那天超跑遊艇停在碼頭，因每個碼頭都有門禁管制，偷開船的人騎機車到位，尾隨工作人員進入，那天剛好船長出去印資料，小偷進船後就發動船把船開出去。

後來接獲海巡署告知，「奇怪，你們為什麼出港沒報關」，結果船長兩個人傻眼，想說「我們兩個人都不在碼頭，怎麼可能船會開出去」，後來小偷把船開回來，但他們沒看到人，海巡調監視器畫面才發現，小偷把船開出去繞了一圈再開回來。

張男覺得這件事很奇特的是，第一偷船的人很會開船，令他很Shock；第二，那天後來有報警，發現小偷精神狀況不穩，就看司法單位如何處理；至於是否小偷偷開船有A到超跑遊艇，業者說，只有一個小小的「傷口」，可以自行打蠟處理，後來就告知船長「人沒在碼頭的時候要把鑰匙拔掉。」

業者友人轉述，小偷當時看來很想體驗超跑遊艇，但又不想花錢，當天上午10時8分將船偷開出去又開回來，在外海飆一圈，10時15分就回港，飆船才花了7分鐘，只是不知小偷是否有駕駛遊艇執照，但看得出來他技術很好，因為開出去時，左右兩邊都有船，不可思議的是，小偷把船開出港後，駛回後將船停得角度很好；後來業者報案後，小偷還來電問客服想再預約體驗，讓業者很傻眼。