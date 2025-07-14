闖貓鼻頭濱海區 2釣客受困獲救 墾管處開罰

屏東縣兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索冒險協助釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供 新北日前發生違規戲水導致勇消殉職憾事，前晚又傳兩名男釣客進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利救出。墾丁國家公園管理處表示，貓鼻頭濱海區有公告禁止進入，會查明釣客資料依法開罰。

消防局12日晚間7時30分接獲報案，當時天色昏暗，海水漲潮風浪凶險，搜救人員涉險徒步，克服礁岩地形與風浪襲擊，冒著生命危險花約1個多小時，才將兩名20多歲的男性釣客救上岸。

墾管處表示，此案救難地點明確違反墾丁國家公園區內的禁止事項之12項，「進入貓鼻頭公園海濱步道，違反者可處罰鍰3000元」，後續將請消防局提供釣客資料，依國家公園法裁罰。

墾管處強調，貓鼻頭濱海區為群礁海岸地形，沿岸礁岩尖突，不利行走且常有瘋狗浪出現，有潛在危險，1987年及2011年均發生海浪捲走遊客的不幸事件。為防範類似意外發生，已公告禁止進入，並設置圍籬及告示牌，遊客須遵守規定以維護自身安全。

颱風剛過，針對釣友進入未開放海域垂釣受困，引來外界批評。民眾認為，只罰3000元太少，搜救人員的命也是命，希望搜救要付費。