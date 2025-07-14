聽新聞
0:00 / 0:00

闖貓鼻頭濱海區 2釣客受困獲救 墾管處開罰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索冒險協助釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索冒險協助釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
新北日前發生違規戲水導致勇消殉職憾事，前晚又傳兩名男釣客進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利救出。墾丁國家公園管理處表示，貓鼻頭濱海區有公告禁止進入，會查明釣客資料依法開罰

消防局12日晚間7時30分接獲報案，當時天色昏暗，海水漲潮風浪凶險，搜救人員涉險徒步，克服礁岩地形與風浪襲擊，冒著生命危險花約1個多小時，才將兩名20多歲的男性釣客救上岸。

墾管處表示，此案救難地點明確違反墾丁國家公園區內的禁止事項之12項，「進入貓鼻頭公園海濱步道，違反者可處罰鍰3000元」，後續將請消防局提供釣客資料，依國家公園法裁罰。

墾管處強調，貓鼻頭濱海區為群礁海岸地形，沿岸礁岩尖突，不利行走且常有瘋狗浪出現，有潛在危險，1987年及2011年均發生海浪捲走遊客的不幸事件。為防範類似意外發生，已公告禁止進入，並設置圍籬及告示牌，遊客須遵守規定以維護自身安全。

颱風剛過，針對釣友進入未開放海域垂釣受困，引來外界批評。民眾認為，只罰3000元太少，搜救人員的命也是命，希望搜救要付費。

開罰 恆春 墾管處

延伸閱讀

恆春漁船擱淺南灣柴油外洩 墾管處採樣若有汙染將開罰

屏東南灣漁船擱淺 墾管處：些微油料外洩監控中

2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

影／2釣客違規闖入貓鼻頭礁岩受困消防急救援 墾管處將開罰

相關新聞

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

新北市中和區今天傍晚發生死亡車禍。60歲郭男下午5時許駕駛307公車行經中和區員山路等紅燈準備起步時，追撞前方的計程車賓...

公車紅燈起步追撞前車釀1死...肇事司機狀態曝 業者：會負擔賠償

新北市中和區今傍晚發生死亡車禍，一輛307公車不明原因追撞前方車輛，造成1輛機車後座乘客捲入車底，送醫不治，公車路線所屬...

新店落水義消神經反應出現好轉 家屬：最珍惜的是他還在

新北市烏來義消曹雙全日前參與新店廣興橋水域事故搶救行動時不幸溺水，昏迷指數一度接近最低，連日搶救牽動無數人心。台北慈濟醫...

暖警出勤被撞昏迷…彰化老家鄉親流淚集氣：他很孝順 媽媽還在等他

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融昨出勤時遭計程車撞傷，送醫急救後仍在昏迷中，蔡媽媽已從彰化家鄉北上，彰化家扶林...

台南傳移工順手採農作 警加強巡邏

台南正值芒果、竹筍等許多作物產季，南關線一帶農民投訴說，近期直擊疑似移工在下班或假日，成群騎著電動機車，路過私人果園、農...

高雄空大生畢典下跪 控教師騷擾2年

高雄市立空中大學昨辦畢業典禮，王姓女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪遞交陳情書，指控遭黃姓教師言語騷擾長達兩年時間，幾乎每堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。