台南傳移工順手採農作 警加強巡邏

台南竹筍、芒果正是收成期，有農民抱怨移工涉趁下班或假日順手牽羊，騎無牌電動車偷採一整袋竹筍。圖／讀者提供 台南正值芒果、竹筍等許多作物產季，南關線一帶農民投訴說，近期直擊疑似移工在下班或假日，成群騎著電動機車，路過私人果園、農場「順便採收」，引發民怨，有農民損失不多便自認倒楣，警方表示，移工經常出沒地區會加強巡邏。

南市勞工局表示，會定期前往移工較密集的廠區宣導工安、法令規定，部分移工因母國習慣假日會採摘野菜、到溪流撈魚，可能不諳本地法令，針對傳出移工摘取農作物地區，則將派員到雇用移工廠區加強宣導。

台南歸仁區沙崙、六甲一帶，關廟區五甲及仁德工業區等地，近來都有人目睹移工直接取走成熟農作物，有農民認為，很多外國來工作的人不了解台灣狀況，可能也有一些本來習慣就不好。

有讀者反映，現在竹筍、芒果收成期，常常看到外籍人士騎車到附近，原本車上沒有任何物品，回程就裝了一袋子竹筍、水果，甚至連行道樹上的果實也不放過，龍眼近期將要收成，恐怕都會被順手牽羊；另有歸仁居民說，南157線台糖南沙崙農場段的道路，常見外籍移工爬上行道樹、採摘整袋大量枝葉，曾有人上前詢問用途，回應「拿回去煮湯」。

許姓讀者反映，三不五時就看到外國人順手牽羊，農民損失不大多嫌報案麻煩，有些果園在郊外農民也怕招惹年輕力壯的外籍移工，且即使剛好發現當面告誡、樹立警告牌都沒什麼用，希望引進來台的時候應該要事先多加強教育。

歸仁警分局表示，暫時沒有接獲農民報案作物遭移工涉順手牽羊，會加強巡邏移工經常出沒地區。