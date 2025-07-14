高雄空大生畢典下跪 控教師騷擾2年

高雄市立空中大學昨辦畢業典禮，王姓女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪遞交陳情書，指控遭黃姓教師言語騷擾長達兩年時間，幾乎每堂課都被介紹為「單親媽媽」，甚至當眾問「有沒有穿過比基尼」；黃姓教師喊冤否認，校方昨表示，性平會兩周內做成決議。

王姓女子指出，111學年第2學期開始至113學年第1學期，黃姓老師幾乎每堂課都以單親媽媽介紹她上台，還請大家幫她介紹老公，也曾在男同學面前說很想知道「她小孩爸爸是誰」。

王女說，連她未成年小孩都知道黃老師笑他們沒爸爸，黃姓教師還曾上課期間突然點名並問她「是否有穿過比基尼」，讓她覺得很變態、不舒服；黃另曾在課堂當眾羞辱她「參選班代表的政見寫得很爛」、「出去不要說是我的學生」之類的話，黃本身還有收受學生紅包等不當舉動。

王姓女學生昨在畢業典禮上，雙膝跪下向李懷仁陳情，希望市府幫忙主持公道，且要求空大懲處違法、違規及失職人員。

高雄空中大學表示，去年12月17日接獲王女書面申訴，即向教育部通報、召開性平會議審議，今年1月21日成立調查小組，中途因王女懷孕生子，調查展延1個月，事發至今共開過4次調查會議，結果近日出爐會立刻送性平會，性平會最晚兩周內做成決議。

王女申訴至今已近7個月，調查結果仍未出爐，高市府表示，不會因畢業停止調查，會嚴查、速查，若申訴屬實絕不寬貸。

黃姓教師昨指王女「亂講一通」，並稱自己是遺腹子，深知單親之痛，豈會對王女單親處境有過當言論？王女指控他上課騷擾問有沒有穿過比基尼更是子虛烏有，他平日通融王女帶小孩來上課，常買餅乾、糖果安撫小孩情緒，事發至今都坦然接受調查。