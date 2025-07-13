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公車紅燈起步追撞前車釀1死...肇事司機狀態曝 業者：會負擔賠償

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

新北市中和區今傍晚發生死亡車禍，一輛307公車不明原因追撞前方車輛，造成1輛機車後座乘客捲入車底，送醫不治，公車路線所屬首都客運表示，駕駛日常出勤、身體狀況皆正常，沒有超時，已派員慰問家屬，承諾會負起賠償責任，後續也會配合檢警調查。

60歲郭男今下午5時許駕駛307公車行經中和區員山路等紅燈準備起步時，追撞前方的計程車賓士車及1輛雙載的機車，坐在機車後座的54歲陳女摔落地面被捲入公車車底，救出時已無生命跡象，送醫急救仍不治。

首都客運總經理李建文表示，事發後已與相關主管至醫院向罹難者家屬致歉及慰問，並承諾會負起賠償責任，並願協助家屬料理善後，後續也會配合檢警釐清相關責任，檢討肇事原因。

針對肇事郭姓駕駛長狀況，李建文表示，郭男過去曾離職過，剛復職1個多月，也有做職前健康檢查，身體狀況皆符合標準，今日出班前酒測、血壓也都正常，日常工作主要也都是行駛兩趟307路線公車，前天也才剛休完假，沒有超時工作，目前正在做筆錄中，後續也會來釐清當時狀況。

郭男駕駛307公車不明原因追撞前方車輛，造成1輛機車後座乘客捲入車底，送醫不治。記者黃子騰／翻攝
郭男駕駛307公車不明原因追撞前方車輛，造成1輛機車後座乘客捲入車底，送醫不治。記者黃子騰／翻攝

車禍 公車 中和

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