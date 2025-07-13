中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

新北市中和區今天傍晚發生死亡車禍。60歲郭男下午5時許駕駛307公車行經中和區員山路等紅燈準備起步時，追撞前方的計程車賓士車及1輛雙載的機車，坐在機車後座的54歲陳女摔落地面被捲入公車車底，救出時已無生命跡象，送醫急救仍不治。

肇事的60歲郭男是307公車駕駛，今天中午12時起開始載客，中途曾回到總站休息20分鐘接著又繼續載客。下午5時許郭男駕駛公車行經中和區員山路、民安街口等紅燈準備起步時，竟猛撞前方19歲黃男駕駛的賓士車、50歲賴男駕駛的計程車，以及由61歲洪男騎乘載著54歲陳姓妻子的機車，陳女被撞倒地慘遭公車捲入車底。救護人員獲報趕抵，將受困車底的陳姓婦人救出，但陳婦已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

據了解，不幸死亡的陳婦與洪姓丈夫至市場買菜，當時買完菜準備回家，不料卻遭公車撞上夫妻就此陰陽兩隔。肇事的郭男向警方供稱自己有糖尿病史，今天中午12時許開始載客已5個多小時，中途僅休息20分鐘，事發當時覺得頭暈才會肇禍。公車上乘客則稱公車在前一站就不是很穩，司機不斷急煞暴衝。警方已對4名駕駛進行酒測發現均無酒駕情況，目前已調閱監視器畫面，已釐清確切車禍原因及肇責歸屬。