高雄又傳虐童沒人制止 教保員狠呼巴掌…女童紅腫口腔出血

高雄市鼓山區諾貝爾幼兒園明誠分校日前才發生職員對幼童「蓋布袋」事件，議員李雅慧又接獲家長陳情，鳳山某幼兒園一名教保員竟因幼童沒有拿出藥袋，狠甩女童巴掌導致女童臉部紅腫、口腔出血。高市教育局表示，已接獲該起校安通報，施暴教保員已被解雇，全案調查中。

議員李雅慧指出，她今日接獲今年度第三起虐童陳情，從監視器中可以清楚看到，只因幼童沒有把藥袋拿出來，一名教保員狠狠地甩了女童一巴掌，導致女童臉部紅腫、口腔出血。孩子事後描述，老師打了她三個巴掌。

「這不是情緒失控，是赤裸裸的暴力！」李雅慧批評，此案與諾貝爾幼兒園的事件如出一轍，現場都還有其他老師在，卻沒有出面制止，「一個陌生人在街上打人，大家都知道要報警，為什麼在幼兒園裡，有人在傷害孩子卻可以視若無睹？」

李雅慧說，教保人力長期不足、監督機制失能下，暴力與失職只會一再重演，應立刻調閱監視器，調查是否還有其他未揭發案件，另要檢討教保人員配置標準與薪資待遇，杜絕一人多職、臨時代班等高風險情況。此外，教育局應推動「連帶責任制度」，鼓勵現場教職員通報、阻止，降低孩子持續遭受傷害的機會。強化教保人員的身心健康評估與情緒管理機制。

高市教育局回應，5月26日接獲該園校安通報，已立即下令要求該園保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查。此外，如調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。