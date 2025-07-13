快訊

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄又傳虐童沒人制止 教保員狠呼巴掌…女童紅腫口腔出血

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市鼓山區諾貝爾幼兒園明誠分校日前才發生職員對幼童「蓋布袋」事件，議員李雅慧又接獲家長陳情，鳳山某幼兒園一名教保員竟因幼童沒有拿出藥袋，狠甩女童巴掌導致女童臉部紅腫、口腔出血。高市教育局表示，已接獲該起校安通報，施暴教保員已被解雇，全案調查中。

議員李雅慧指出，她今日接獲今年度第三起虐童陳情，從監視器中可以清楚看到，只因幼童沒有把藥袋拿出來，一名教保員狠狠地甩了女童一巴掌，導致女童臉部紅腫、口腔出血。孩子事後描述，老師打了她三個巴掌。

「這不是情緒失控，是赤裸裸的暴力！」李雅慧批評，此案與諾貝爾幼兒園的事件如出一轍，現場都還有其他老師在，卻沒有出面制止，「一個陌生人在街上打人，大家都知道要報警，為什麼在幼兒園裡，有人在傷害孩子卻可以視若無睹？」

李雅慧說，教保人力長期不足、監督機制失能下，暴力與失職只會一再重演，應立刻調閱監視器，調查是否還有其他未揭發案件，另要檢討教保人員配置標準與薪資待遇，杜絕一人多職、臨時代班等高風險情況。此外，教育局應推動「連帶責任制度」，鼓勵現場教職員通報、阻止，降低孩子持續遭受傷害的機會。強化教保人員的身心健康評估與情緒管理機制。

高市教育局回應，5月26日接獲該園校安通報，已立即下令要求該園保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查。此外，如調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

高雄鳳山某幼兒園又傳不當管教幼童，一名教保員失控對女童用力呼巴掌。圖／取自李雅慧臉書
高雄鳳山某幼兒園又傳不當管教幼童，一名教保員失控對女童用力呼巴掌。圖／取自李雅慧臉書

監視器 幼兒園 女童

延伸閱讀

孩子全身傷痕累累⋯護理師背景保母疑虐童 下場慘了

高雄涉虐幼兒園發文道歉 氣憤網友不領情嗆「最好倒閉」

高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

高市幼兒園疑虐童 教育局：調查若屬實開罰嚴懲

相關新聞

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，一輛貨車今傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，撞上正加速準備上五福橋的輕軌列車左前車頭，撞擊力...

中和傍晚嚴重車禍 女騎士噴飛至公車車底…命危送醫

新北市中和區員山路今天傍晚發生嚴重車禍，1輛公車與計程車、轎車及機車不明原因發生碰撞，女騎士當場噴飛至公車車底。消防人員...

暖警出勤被撞昏迷…彰化老家鄉親流淚集氣：他很孝順 媽媽還在等他

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融昨出勤時遭計程車撞傷，送醫急救後仍在昏迷中，蔡媽媽已從彰化家鄉北上，彰化家扶林...

淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震...

79歲翁煮食物後忘關火冒濃煙 消防趕往他家…人坐客廳納悶：什麼事？

79歲王姓獨居老翁前天深夜在家煮食物，明明人坐在客廳，卻忘記自己正在使用火源，直到食物燒焦冒出濃煙，消防局獲報趕往，王聽...

七股民宅屋頂被吹垮又停電 88歲婦點蠟燭照明釀火災被燒死

丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區溪南里直到昨晚仍停電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。