台南智慧停車柱通報拖吊超跑 網起底車主曾說停紅線「划算」

1輛保時捷PANAMERA超跑車主日前將車停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，因車牌已註銷被智慧停車柱自動通報警方舉發拖吊；網友翻出他曾在網路公開說，違停在紅線上，以一個月被開5張罰單來算，可能只須繳3千元，台南各地紅線路段都可以停。

該名保時捷PANAMERA超跑車主因6個月沒驗車，車牌已直接被監理站註銷；台南市警第五分局說明，目前台南路邊智慧停車柱都有與監理系統電腦連線，分局於6月27日下午1時接獲智慧停車柱通報110派案，員警到場處理，依法舉發拖吊。

網友發現，這名保時捷PANAMERA超跑車主上月29日在抖音發布影片指出，如果在台南市道路紅線停車不被拖走的話，以警察開1張紅線違停罰單6百元，假設1個月被開5張紅單好了，一個月花3千元，全台南市所有的紅線路段都可以停，這樣是不是很划算？

男車主說「我有一個大原則，就是我不會擋到行人，我如果剛好這個月好運，一張都沒有，是不是不用錢；拖走的話就另當別論，機會成本就要再重算，不過我在那裡被拖就會知道，這條路不能這樣亂停」，該影片打上「娛樂效果，請勿當真」，也請大家看看就好，不要學。

不過該影片因為確實將保時捷PANAMERA超跑停在南區紅線上，轄區台南市警第六分局今天針對網路流傳「紅線違停一個月只需繳3000元罰鍰，就能隨便停」的說法鄭重澄清，表示此說法嚴重誤導民眾，警方對於紅線違規停車行為可連續舉發，並視情況依法通報拖吊。

分隊分隊長呂雅敏表示，紅線區域屬明確禁止停車區域，違停行為經警方發現後，依道交條例第55條可依法裁罰新台幣600元以上、1200元以下，且若車輛未立即移置，警方可重複舉發，甚至通知拖吊作業，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免得不償失。

呂雅敏指出，有些民眾誤以為罰單是「一張解決」，事實上警方具有連續執法權，只要違停未改善，就可能累計多張罰單，加上拖吊與保管費用，總金額遠超過單一罰鍰，提醒民眾切勿貪圖方便或心存僥倖。

警方表示，紅線禁停是為了維護行車視距與人車通行安全，尤其在學校、醫院、巷弄出口等處違停，極可能造成交通事故或救災延誤。第六分局將持續透過錄影巡邏與定點巡查方式加強取締違規，營造安全有序的用路環境。