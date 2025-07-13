新店落水義消神經反應出現好轉 家屬：最珍惜的是他還在

新北市烏來義消曹雙全日前參與新店廣興橋水域事故搶救行動時不幸溺水，昏迷指數一度接近最低，連日搶救牽動無數人心。台北慈濟醫院今回報最新病況，曹男已從前日的昏迷指數（GCS）5分提升至6分，並對痛覺有明顯反應，初步顯示神經功能出現回復跡象。親友紛紛為他集氣，也盼社會大眾給予空間，讓他安心休養。

根據慈濟醫院提供的最新住院監測資料，曹雙全目前心跳穩定、血壓正常、血氧維持在97%，雖仍在加護病房觀察中，但醫療團隊指出，他已對痛刺激有退縮反應（M4），並持續進行低溫控制與神經監測。醫師強調，目前最重要的是避免刺激、穩定休養，持續觀察腦神經恢復情況。

「現在看到他有點反應，真的很感動，也很珍惜」，新北市議員馬見說。他是曹雙全的同學，兩人家族也有世交情誼。馬見說，曹雙全在烏來擔任義消多年，熱心公益、衝第一線是大家對他的共同印象，「他是那種會不顧自己也要救到人的個性」，如今身受重傷，所有烏來人都在為他祈禱。

但他也強調，雖然消息令人欣慰，「現在的雙全，需要的是平靜修復」，呼籲親友們暫緩探病，「他是急性子，有人去看他、跟他講話他會激動，還會流眼淚，這樣對病情不好，家人都很小心在保護他。」他建議，若有話想對曹說，可以錄音或錄影，家人會在適當時機播放給他看。

馬見語帶期盼：「最希望的，就是他能好好康復，有一天可以站在我們面前，跟我們聊聊天。」

家屬昨晚也透過臉書發出公開訊息表示：「雙全的身體正在努力對抗，偶爾有微弱的反應，讓我們相當感動，也看到生命的韌性。」但也坦言，雙全在潛意識中似乎感受到大家來看他，讓他情緒起伏過大，因此經深思後決定暫緩探病安排，以利康復。