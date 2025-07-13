永和老翁持刀路上亂晃嚇壞路人 被逮稱：我要去運動啦

新北市永和區65歲李男今天下午1時許手持水果刀在路上閒晃揮舞，民眾發現報警。永和警方趕抵喝令李男交出刀械，李男見狀將水果刀丟下，隨即遭逮。警詢時李辯稱要去運動，否認揮舞及傷人意圖，詢後被依恐嚇公眾罪嫌送辦。

永和警方今天下午1時許接獲報案，:永和區竹林路有人無故持刀於路上行走，有危害於往來民眾之虞。永和分局中正橋派出所警員立即前往，發現65歲李男手持水果刀，立即喝令他交出刀械，李男見狀乖乖將刀械丟下，警方隨即依法將李男逮捕帶回警局偵辦。

據了解，涉嫌持刀的65歲李姓男子，今天下午持水果刀從永和區竹林路的住處離家，在附近道路上閒晃，手上的刀隨著行走不斷擺盪，路人發現嚇壞紛紛閃避並報警。李男被逮後向警方供稱從家裡出門要去運動，不記得為何會帶刀出門，否認有揮舞及傷人意圖。警方詢後將他依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。