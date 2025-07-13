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暖警出勤被撞昏迷…彰化老家鄉親流淚集氣：他很孝順 媽媽還在等他

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融昨出勤時遭計程車撞傷，送醫急救後仍在昏迷中，蔡媽媽已從彰化家鄉北上，彰化家扶林姓退休督導說，汶融學生時代就非常乖巧、孝順，彰化許多鄉親都在幫他集氣，希望他快醒來，媽媽還在等他。

員警蔡汶融12日凌晨從派出所騎警用機車亮警示燈鳴笛出勤，要前往處理轄內糾紛案，卻在途中遭一輛多元計程車撞上，蔡汶融頭部嚴重受創當場昏迷，昏迷指數一度只有3，目前仍在加護病房，昏迷指數為4。

蔡汶融老家在彰化縣竹塘鄉，蔡媽媽昨已北上，蔡汶融是家中長子，蔡父在他國中時因病去世，蔡媽媽有糖尿病和地中海貧血，獨立扶養他們兄弟3人很辛苦，因此汶融曾因想照顧身體不好的媽媽，大學時還讀護理系。

彰化家扶中心主任王震光說，汶融大學念護理系時就熱心助人，曾加入台北榮總志工隊，也由於學生時代曾有竹塘分駐所一位年輕員警常到蔡家關心、送物資，關心他們的學業，讓汶融銘記在心、深受影響，後來才去考警察特考而從警，希望當一名能幫助別的人民保姆。

彰化家扶退休的林姓督導得知蔡汶融車禍昏迷，哽咽流淚說，他是個好孩子，記得他高中時就非常乖，常陪著媽媽到家扶，是個孝順的孩子，以前家扶有活動，他都會來當志工，希望他要快醒來「蔡媽媽還在等他」。

不只蔡汶融的同事在網路幫他集氣，寫著「他是我們派出所裡很重要的一分子。他是一個很安靜、很溫暖的人，工作總是認真負責，平常同事有什麼需要幫忙的地方，他也總是主動伸出手，從來不推辭。」

林姓督導、臉書大員林生活圈等彰化老家鄉親們都在網路上為蔡汶融集氣，林督導說，希望汶融早日康復，日後有機會可以孝順媽媽，「一個女人好不容易養大三個孩子，蔡汶融是長子，媽媽怎能承受現在這種苦呀」。

蔡汶融大學唸護理系時就熱心助人，曾加入台北榮總志工隊，從警後更是認真負責的暖警。圖／彰化家扶提供
蔡汶融大學唸護理系時就熱心助人，曾加入台北榮總志工隊，從警後更是認真負責的暖警。圖／彰化家扶提供
蔡汶融曾在銀行攔阻民眾可疑詐騙，中山警分局曾發好人好事新聞表揚。圖／擷取自中山分局波麗士臉書
蔡汶融曾在銀行攔阻民眾可疑詐騙，中山警分局曾發好人好事新聞表揚。圖／擷取自中山分局波麗士臉書

車禍 老家 彰化 加護病房

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