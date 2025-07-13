驚險過程曝！不滿被機車超車蓄意追撞 休旅車駕駛被抓竟是通緝犯

雲林縣崙背鄉一輛休旅車駕駛，疑不滿後方李姓機車騎士超車，也不顧街區人車往來安全，一路踩滿油門狂追，最後竟從機車後方追撞，騎士幸只受輕傷，但整驚險過程全被機車的行車記錄器拍下，警方趕到抓人，查出汽車許姓駕駛竟是通緝犯，一案兩破，將許男送原通緝單位法辦。

網路社群「社會事新聞影音」昨天有人貼文，「7月10日雲林縣崙背鄉機車跨越雙黃線超車，汽車覺得被挑釁加速從後衝撞」。所附影片畫面，可見事發當時下雨，一名李姓男子，騎機車在一處巷口，遇到一輛休旅車緩慢行進，並跨越雙黃線，騎士看休旅車速度緩慢隨即超車。

機車超車疑引起休旅車的許姓駕駛不滿，立即踩足油門直追，一路疾速狂追，在路口轉彎處，開過頭也馬上轉向緊追，兩車在市區街上追了一段路，最後「碰！」一聲，休旅車直接追撞機車，李男人機摔倒在地。