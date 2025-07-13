驚險過程曝！不滿被機車超車蓄意追撞 休旅車駕駛被抓竟是通緝犯
雲林縣崙背鄉一輛休旅車駕駛，疑不滿後方李姓機車騎士超車，也不顧街區人車往來安全，一路踩滿油門狂追，最後竟從機車後方追撞，騎士幸只受輕傷，但整驚險過程全被機車的行車記錄器拍下，警方趕到抓人，查出汽車許姓駕駛竟是通緝犯，一案兩破，將許男送原通緝單位法辦。
網路社群「社會事新聞影音」昨天有人貼文，「7月10日雲林縣崙背鄉機車跨越雙黃線超車，汽車覺得被挑釁加速從後衝撞」。所附影片畫面，可見事發當時下雨，一名李姓男子，騎機車在一處巷口，遇到一輛休旅車緩慢行進，並跨越雙黃線，騎士看休旅車速度緩慢隨即超車。
機車超車疑引起休旅車的許姓駕駛不滿，立即踩足油門直追，一路疾速狂追，在路口轉彎處，開過頭也馬上轉向緊追，兩車在市區街上追了一段路，最後「碰！」一聲，休旅車直接追撞機車，李男人機摔倒在地。
西螺警分局獲報趕到追查事故原因，除將受傷李男送醫，發現許男雖沒有酒駕，也否認蓄意追撞機車，但卻被查出他有通緝犯身分，當場依法逮捕，移送通緝單位，並將全案依公共危險罪移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言