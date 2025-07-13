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車上載19名日籍郵輪客！轎車逆向擦撞遊覽車 駕駛一度受困車內

中央社／ 基隆13日電

林姓男子今天下午駕駛遊覽車，載著19名日本郵輪旅客，行經基隆市中正路時，李姓女子疑開車逆向擦撞遊覽車，李女一度受困車內，救出時意識清楚，遊覽車乘客則無大礙。

基隆市消防局下午2時50分獲報後，立即派遣3車5人前往救援，消防員到場時，發現遊覽車及轎車左前車頭均受損，轎車駕駛64歲李女受困車內，車門無法開啟。

消防員以撬棒將前擋風玻璃擊破後，進入車內協助李女脫困，李女疑因安全氣囊爆開胸部有明顯傷痕，所幸意識清楚送至衛生福利部基隆醫院治療。

警方初步了解，林男今天駕駛遊覽車載著19名日本籍郵輪旅客，前往新北市九份旅遊，返程行經中正路威海營區舊址前，遭李女開車逆向擦撞，遊覽車上沒有人員受傷，2名駕駛經酒測後，都沒有酒精反應，確切肇事原因有待警方調查。

李女今天開車在基隆市中正路，疑跨越道路中央雙黃線後，與對向遊覽車發生碰撞。李女受困車內，消防人員破窗救出後送醫。聯合報記者／邱瑞杰 攝影
李女今天開車在基隆市中正路，疑跨越道路中央雙黃線後，與對向遊覽車發生碰撞。李女受困車內，消防人員破窗救出後送醫。聯合報記者／邱瑞杰 攝影

郵輪 遊覽車 車禍 日本 基隆

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