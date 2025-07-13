3人闖入！虎尾台糖宿舍工地颱風天遭竊 工程單位斥責趁火打劫沒良心

雲林縣虎尾鎮同心公園台糖宿舍修復工地，丹娜絲颱風期間兩度遭竊，電纜、工具10多件失竊損失約10萬元，工程單位氣憤斥責竊賊不該在颱風天「趁火打劫」。警方調閱周邊監視器進一步追查中。

雲林民俗專家廖大乙與一家工程公司共同修復虎尾同心公園的糖廠舊日式宿舍建築，本月11日發現工地的電纜電及器材短缺，認為事情不單純，調閱工地監視器追查，發現早在本月5日凌晨5時，有3名不明人士闖入工地，將電纜線、木工器材等10多樣物品偷走。

想不到竊嫌食髓知味，竟利用7月7日颱風來襲時，趁工地放颱風假沒人時，二度入侵工地偷竊，監視器畫面可看到有2人先爬進工地，再由另1人員撬開工地大門，由於器材都放在較隱密之處，一般人不容易找到，所以工程單位判斷可能是工地的臨時工所為。

工程單位報警並對竊賊利用颱風天，大家忙著防颱，也擔心工地遭受颱風襲擊受災，沒想到竟有人趁火打劫，甚至影響工程進度，實太不應該。