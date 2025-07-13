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79歲翁煮食物後忘關火冒濃煙 消防趕往他家…人坐客廳納悶：什麼事？

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

79歲王姓獨居老翁前天深夜在家煮食物，明明人坐在客廳，卻忘記自己正在使用火源，直到食物燒焦冒出濃煙，消防局獲報趕往，王聽到消防車還納悶發生「什麼事」；消防人員迅速撲滅火勢，並建議他應安裝住宅用火災警報器，以提高未來火災發生時的警示效果。

台南市消防局前天晚間11時49分獲報，南區英一街發生火災，南門分隊迅速派遣人車趕往；王姓老翁聽到消防人員按鈴，開門後被詢問才想起自己煮東西，卻一直沒有關火，導致食物燒焦廚房冒出濃煙，趕緊進廚房關閉瓦斯，消防人員也立即灑水滅火。

經了解，獨居的王姓老翁深夜煮食物後，走到客廳就忘了這件事，所幸鄰居看到濃煙迅速通報，他坐在客廳聽到消防車還納悶發生「什麼事」，所幸火警未造成任何人員傷亡；消防分隊也向王及周邊住戶宣導安裝住宅用火災警報器的重要性，以提高未來火災發生時的警示效果和安全保障。

南門分隊分隊長林宜德呼籲，烹煮食物要「人離火熄」，選擇具有「熄火安全裝置」及「溫度感知裝置」爐具，並定期清洗排油煙機內部油垢，以及選用有過載自動斷電功能之延長線、易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

消防局局長李明峯強調，火災發生後，除了及時滅火應變外，預防和提高火災安全意識同樣重要；市民應安裝並定期檢查住宅用火災警報器，以保障家人生命財產安全。消防局將持續加強火災安全宣導，並致力於提升應急處置能力，保護市民的生命財產安全。

79歲王姓獨居老翁前天深夜在家煮食物，明明人坐在客廳，卻忘記自己正在使用火源，直到食物燒焦冒出濃煙。記者袁志豪／翻攝
79歲王姓獨居老翁前天深夜在家煮食物，明明人坐在客廳，卻忘記自己正在使用火源，直到食物燒焦冒出濃煙。記者袁志豪／翻攝

警報 獨居 火災 消防人員

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