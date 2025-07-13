休旅車跨雙黃線「撞對向遊覽車」 她因車門卡住受困…消防破窗救人

李姓女子今天下午駕駛休旅車，行駛基隆市中正路原海軍威海營區正門口路段時，疑跨越道路中央雙黃線後，撞上對向載運日本遊輪客的遊覽車。李女受傷送醫，遊覽車上數名乘客手部輕傷，婉拒送醫，表示要回遊輪醫務室包紮。兩車駕駛人接受酒測數值均為0，車禍原因由警方採證調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午近3時接獲報案，中正路原威海營區路段發生車禍，派遣人車前往救護。

消防人員到場時發現是休旅車和遊覽車碰撞，駕駛休旅車的60多歲李姓女子受困車內，因為駕駛座的車門已無法開啟，破究後將她救出送醫。

駕駛遊覽車的40多歲林男未受傷，車上有數名乘客手部擦挫傷，他們婉拒送醫，表示要回郵輪，若有需要，上船後再請醫務人員協助包紮即可。

警方初步調查，李車開車從市區往八斗子方向行駛，經過威海營區昔日正門路段，往左跨越雙黃線，休旅車的左側車頭撞上遊覽車的左側車頭。林男說，看到小轎車突然逆向直接衝撞過來，他已難以閃避。