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七股民宅屋頂被吹垮又停電 88歲婦點蠟燭照明釀火災被燒死

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

丹娜絲颱風重創台南，七股等沿海一帶刮起16級強陣風，許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。

台南市消防局表示，昨晚間7時39受理報案，出動七股與附近分隊18車、警消36人、役男1人，因為距離較遠，20多分鐘後消防車組到達，40多分鐘後火勢控制、晚間8時50分火勢撲滅；現場為自用住宅，因為磚牆有倒塌，裡面可燃物很多，造成很多濃煙，全面燃燒。

消防局指出，21時59分找到一名女性，已明顯死亡，死者為88歲吳姓老婦，因未能即時逃到屋外被火燒死，房屋燃燒面積約40平方公尺，起火原因及財產損失仍需火災調查科人員進一步調查釐清。

死者兒子今天接受媒體採訪時表示，因為颱風導致停電，昨晚家裡有點蠟燭，然後因為房子裡面很熱，所以打開窗戶；當時起火後，因為沒有電話，附近鄰居也都沒人在，趕快去找里長打電話，等再回家時，火已經燒很大了。

據了解，死者兒子是屋主，與88歲母親兩人相依為命，因丹娜絲颱風來襲，吹垮一部分屋頂，兩人近日暫時棲身在另一邊屋頂還沒被吹垮的房間；因電線桿被吹倒導致停電，已經連續好幾天只能點蠟燭照明，昨晚火災導致老母命喪火窟，也燒毀棲身的房間。

七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
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七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝
七股區溪南里直到昨晚仍停電，一間民宅卻突然起火，並造成88歲老婦死亡；死者兒子今天指出，因停電家裡有點蠟燭，確切起火原因，仍待消防局火調人員調查。記者袁志豪／翻攝

蠟燭 火災 台南 停電 丹娜絲颱風

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