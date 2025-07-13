台南七股平房起火！88歲婦受困慘被燒死…疑「停電點蠟燭」釀禍

台南市七股區溪南里溪南58號平房民宅昨晚突然起火，傳出濃煙，消防人員趕抵搶救，然而撲滅火入內察看，發現88歲吳姓婦人明顯死亡，據了解，由於丹娜絲颱風後，該戶民宅還未復電，屋主晚間點燃蠟燭，疑似因此引發火災，但詳細起火原因待查。

該平房由老婦人與兒子同住，兒子今陪南市消防局火調科人員在現場勘查，他說，和母親同住平房，颱風後都沒電，裡面又熱，有點蠟燭，昨晚發現失火後提水想撲滅，屋內又被紗網受阻，不然原想衝進去把母親背出來，於是去找里長求助，但火勢迅速蔓延；至於為何造成失火，他也認為恐是點蠟燭引起。

南市消防局昨晚7時39受理報案，40多分鐘後火勢控制，消防局指出，平房的磚牆倒塌，裡面可燃物很多，造成濃煙非常濃；警方表示，會依程序完成家屬調查筆錄，報請司法相驗。