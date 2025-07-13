快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震驚，稍早發出新聞稿表示，局長陳白立深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處。

調查班58期的劉員原是警察，後來考上調查官，分發至高雄市調處僅3年，平時負責外勤緝毒工作，工作態度認真，但調查局收到起訴書後，隨即將他調離外勤，暫時到秘書室整理檔案，預計下周考績會他恐面臨二大過免職。

調查局表示，劉員身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪遭檢方起訴，調查局收到起訴書後已立刻調離現職，並完成行政調查。其所為不僅嚴重違抗政府重大政令及損害司法威信，更戕害社會對調查局的信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，局長對於害群之馬抹滅全局同仁努力深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處，以正綱紀。

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」遭起訴，調查局表示，局長陳白立深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處。圖／聯合報系資料照片
調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」遭起訴，調查局表示，局長陳白立深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處。圖／聯合報系資料照片

高雄市 詐騙集團 詐團 考績

延伸閱讀

高雄調查官當詐團收簿手被起訴 台中找打工社團名稱曝光

獨／首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴

普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

普發一萬剛三讀…詐團已蠢蠢欲動 王鴻薇：打詐打假的？

相關新聞

觸電又墜樓！宜蘭屠宰場驚傳工人重摔1樓 瞬間失去意識搶救中

宜蘭縣壯圍鄉一間屠宰場今天上午傳出工人疑似觸電，從2樓摔落到1樓，當時因為觸電加上重摔，造成50歲男子一度失去意識，縣消...

淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震...

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對...

2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將...

台中警酒駕撞前車 車內孕婦差點急產 丈夫與兒子也驚險

台中市蔡姓警員前晚酒駕經潭子區追撞前方轎車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，蔡男...

現場凌亂不堪 台南47歲男凌晨連續衝撞道路標誌、民宅騎樓

47歲盧姓男子今天凌晨0時6分開車沿台南市安南區安和路3段北向南直行，行經安和路與永安路口時，因不明原因高速撞進民宅前騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。