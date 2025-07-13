淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震驚，稍早發出新聞稿表示，局長陳白立深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處。

調查班58期的劉員原是警察，後來考上調查官，分發至高雄市調處僅3年，平時負責外勤緝毒工作，工作態度認真，但調查局收到起訴書後，隨即將他調離外勤，暫時到秘書室整理檔案，預計下周考績會他恐面臨二大過免職。

調查局表示，劉員身為執法人員，竟涉入詐騙集團犯罪遭檢方起訴，調查局收到起訴書後已立刻調離現職，並完成行政調查。其所為不僅嚴重違抗政府重大政令及損害司法威信，更戕害社會對調查局的信賴，嚴重敗壞調查人員聲譽，局長對於害群之馬抹滅全局同仁努力深表痛心，將儘速召開臨時考績會依法嚴處，以正綱紀。