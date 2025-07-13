快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

要求幫修電桿 嘉義男阻台電施工…警協調非施工範圍「屬私人設置」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

丹娜絲颱風侵襲造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電人員積極搶修下，已復電98%，持續派員搶修；上午布袋鎮傳有男子阻擋施工，原來男子住家旁電桿受損要求台電協助修復，否則不配合施工，一度與台電人員發生口角，警方據報協調並說明，該電桿並非公用施工範圍，男子了解後將聯繫水電人員自行維修，現場狀況隨即排除。

警方表示，今天上午9時9分，警方接獲通報，位於嘉義縣布袋鎮貴舍里有民眾阻擋台電施工。經布袋分局員警到場了解，係劉姓住戶反映其住家旁電桿因颱風受損，要求台電同步協助修復，否則不願配合施工，並現場與台電人員發生口角爭執。

警方現場耐心協調並說明，該電桿屬私人設置，並非台電本次針對公有道路設施的施工範圍。劉男了解後表示願意自行聯繫水電人員進行維修，現場狀況隨即排除，台電作業順利恢復。

為維護台電施作人員安全及避免與民眾發生衝突，台電成立維安預警小組，與當地派出所警方保持聯繫，因為主幹線已復電，有些支副幹線末端還沒有復電，早上有民眾看到工程車前來，擋車希望能幫忙復電，雙方發生誤會，即啟動維安預警機制，警方獲報到場協助了解，體諒民眾急於復電心情，狀況已排除。

警方獲報到場向民眾說明，該電桿屬私人設置，並非台電本次針對公有道路設施的施工範圍。圖／翻攝畫面
警方獲報到場向民眾說明，該電桿屬私人設置，並非台電本次針對公有道路設施的施工範圍。圖／翻攝畫面
台電工程車一度遭民眾阻撓。圖／翻攝畫面
台電工程車一度遭民眾阻撓。圖／翻攝畫面
住戶反映住家旁電桿因颱風受損，要求台電同步協助修復。圖／翻攝畫面
住戶反映住家旁電桿因颱風受損，要求台電同步協助修復。圖／翻攝畫面

台電 丹娜絲颱風

延伸閱讀

科技應援不缺席 工研院創新儲能設備馳援災區、力挺前線英雄

台南剩6409戶停電 新營區處「全里無電」狀況解除

丹娜絲颱風侵襲布袋猶如炸彈炸過 停電逾168小時尚未完全復電

台電員工搶修復電 見丈夫泡水搶修照 妻心疼：已7天沒回家

相關新聞

觸電又墜樓！宜蘭屠宰場驚傳工人重摔1樓 瞬間失去意識搶救中

宜蘭縣壯圍鄉一間屠宰場今天上午傳出工人疑似觸電，從2樓摔落到1樓，當時因為觸電加上重摔，造成50歲男子一度失去意識，縣消...

淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震...

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對...

2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將...

台中警酒駕撞前車 車內孕婦差點急產 丈夫與兒子也驚險

台中市蔡姓警員前晚酒駕經潭子區追撞前方轎車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，蔡男...

現場凌亂不堪 台南47歲男凌晨連續衝撞道路標誌、民宅騎樓

47歲盧姓男子今天凌晨0時6分開車沿台南市安南區安和路3段北向南直行，行經安和路與永安路口時，因不明原因高速撞進民宅前騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。