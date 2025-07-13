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要求幫修電桿 嘉義男阻台電施工…警協調非施工範圍「屬私人設置」
丹娜絲颱風侵襲造成嘉義縣市近24萬戶停電，在台電人員積極搶修下，已復電98%，持續派員搶修；上午布袋鎮傳有男子阻擋施工，原來男子住家旁電桿受損要求台電協助修復，否則不配合施工，一度與台電人員發生口角，警方據報協調並說明，該電桿並非公用施工範圍，男子了解後將聯繫水電人員自行維修，現場狀況隨即排除。
警方表示，今天上午9時9分，警方接獲通報，位於嘉義縣布袋鎮貴舍里有民眾阻擋台電施工。經布袋分局員警到場了解，係劉姓住戶反映其住家旁電桿因颱風受損，要求台電同步協助修復，否則不願配合施工，並現場與台電人員發生口角爭執。
警方現場耐心協調並說明，該電桿屬私人設置，並非台電本次針對公有道路設施的施工範圍。劉男了解後表示願意自行聯繫水電人員進行維修，現場狀況隨即排除，台電作業順利恢復。
為維護台電施作人員安全及避免與民眾發生衝突，台電成立維安預警小組，與當地派出所警方保持聯繫，因為主幹線已復電，有些支副幹線末端還沒有復電，早上有民眾看到工程車前來，擋車希望能幫忙復電，雙方發生誤會，即啟動維安預警機制，警方獲報到場協助了解，體諒民眾急於復電心情，狀況已排除。
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