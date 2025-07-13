影／3車連環撞！台中漢神百貨門前違規左轉 釀1翻車1斷腿

台中市邱姓男子今天中午駕駛中華休旅車，行經北屯區漢神百貨前時，違規左轉，與對向直行的轎車與機車碰撞後，邱車翻車，造成王姓機車騎士左腿骨折，警方到場調查，初判是違規釀禍，詳細肇因待查。

第五警分局在今天中午12時44分獲報，北屯區環中路、崇德路、近興建中的漢神百貨，發生一起連環車禍。

經查，邱姓男子（46歲）當時駕駛中華休旅車，由環中路往西左轉崇德路，行經台74線匝道口時，疑似違規左轉，對向車道直行的駕駛日產休旅車的劉姓男子（58歲）、騎機車的王姓男子（21歲）發生碰撞，造成邱車翻覆。

警消到場時，王男左腿骨折、身體有擦挫傷，意識清楚，由救護車送醫治療，暫無生命危險，另外劉男及乘客輕傷，自行就醫。

經警方酒測，邱、劉都無飲酒情形，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判，初判是違反號誌釀禍。

第五警分局呼籲，駕駛人應依規定行駛並注意路口標誌標線，切勿任意違規轉向或搶快通行，確實遵守交通規則，以確保自己與他人行車安全。