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桃消逾百人虔誠參拜火神爺 祈求平安護佑不忘宣導防災

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

火德星君為掌管火焰之神，農曆六月二十三日為其聖誕，每逢此時，消防人員遵循傳統古禮祭拜，期能獲得神明庇佑，平安履行守護人民生命財產安全的使命。桃園市消防局今參拜火德星君，超過百名消防員團拜儀式莊嚴隆重，展現消防團隊「防災於未燃、守護於無聲」的目標。

桃園市消防局第三大隊大隊長吳家豪、第三義消大隊大隊長江謝盛和、防宣義消大隊大隊長盧秀麗，以及特搜義消大隊大隊長陳耀東，今上午率領第三大隊、防宣大隊與特搜大隊的消防與義消同仁，前往大園仁壽宮虔誠參拜俗稱火神爺的火德星君，祈求地方安寧、災禍遠離，並為同仁出勤執勤祈福，盼望執行勤務平安順遂。

第三大隊大隊長吳家豪表示，藉由火神誕辰進行團拜，不僅是傳承信仰文化，更是凝聚團隊士氣、傳達消防信念的重要時刻。希望透過這場活動祈求風調雨順、遠離祝融之災，同時也藉機宣導防火防災的重要觀念，讓民眾提高警覺，共同守護家園，防災從日常做起，人人一念小心，社區便多一分平安。

大園分隊長吳興黌也提醒，夏季天氣炎熱乾燥，是火災高風險期，雜草、廢棄物起火事件頻傳，消防人員經常需奔波處理大小火警，十分辛勞；呼籲民眾切勿隨手丟棄菸蒂，應確實熄滅火源，也勿任意燃燒雜草或廢棄物，以免釀災。

桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今參拜火德星君，團拜儀式莊嚴隆重，祈求出勤平安順利。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今參拜火德星君，希望透過這場活動祈求風調雨順、遠離祝融之災。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局今參拜火德星君，希望透過這場活動祈求風調雨順、遠離祝融之災。記者周嘉茹／翻攝

桃園 廢棄物 團隊

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