車牌被註銷保時捷停在智慧停車格 停車柱直接報警開單拖吊

1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局；警方到場舉發拖吊保管，車主現身指出沒接到驗車通知，也質疑怎麼會有人檢舉，才得知竟是「停車柱通報的」。

網路社群「社會事新聞影音」發布影片指出，7月11日（警方說明正確時間為6月27日下午），1輛保時捷超跑停在成大醫院外的智慧型路邊停車格，系統連線監理機關通報，車主沒有注意6個月沒驗車，車牌已經直接被監理站註銷。

影片可見當時員警正在開單舉發，男車主上前詢問「怎麼了」？員警回「你的牌已經被註銷了喔，沒有去驗車，被罰款了，車子要拖吊」；車主說，「不能罰錢就好嗎？這樣我很不方便耶，還要載小孩什麼的」，員警指出「現在這車就是不能使用了」。

車主再說「我現在去驗車就好啦，問題是你們都沒有通知啊？」員警說明，「通知是修理廠與保險公司」；車主旁女性友人追問員警「怎麼會突然查到這個車？」員警轉頭手一指說「這個（智慧停車柱）通報的啦」，讓女子驚呼說：「這個東西還會通報？」

台南市警第五分局副分局長陳柏宇說明，分局接獲通報，車輛停放於停車格內逾檢註銷車牌，員警到場依道交條例12條4項處3600元至36000元罰鍰，當場將該車移置保管並扣繳牌照；呼籲車輛車牌若已註銷，應儘速至監理機關繳回，切勿再行駛或停放於公共道路，以免觸法受罰。