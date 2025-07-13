快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

車牌被註銷保時捷停在智慧停車格 停車柱直接報警開單拖吊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局；警方到場舉發拖吊保管，車主現身指出沒接到驗車通知，也質疑怎麼會有人檢舉，才得知竟是「停車柱通報的」。

網路社群「社會事新聞影音」發布影片指出，7月11日（警方說明正確時間為6月27日下午），1輛保時捷超跑停在成大醫院外的智慧型路邊停車格，系統連線監理機關通報，車主沒有注意6個月沒驗車，車牌已經直接被監理站註銷。

影片可見當時員警正在開單舉發，男車主上前詢問「怎麼了」？員警回「你的牌已經被註銷了喔，沒有去驗車，被罰款了，車子要拖吊」；車主說，「不能罰錢就好嗎？這樣我很不方便耶，還要載小孩什麼的」，員警指出「現在這車就是不能使用了」。

車主再說「我現在去驗車就好啦，問題是你們都沒有通知啊？」員警說明，「通知是修理廠與保險公司」；車主旁女性友人追問員警「怎麼會突然查到這個車？」員警轉頭手一指說「這個（智慧停車柱）通報的啦」，讓女子驚呼說：「這個東西還會通報？」

台南市警第五分局副分局長陳柏宇說明，分局接獲通報，車輛停放於停車格內逾檢註銷車牌，員警到場依道交條例12條4項處3600元至36000元罰鍰，當場將該車移置保管並扣繳牌照；呼籲車輛車牌若已註銷，應儘速至監理機關繳回，切勿再行駛或停放於公共道路，以免觸法受罰。

警方說明，目前台南路邊智慧停車柱都有與監理系統電腦連線，只要停放的車子車牌有被註銷等問題，就會自動通報車輛違規情形給警方110勤指中心，分局於6月27日下午1時接獲派案，員警到場處理，依法舉發拖吊。

1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。記者袁志豪／翻攝
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。記者袁志豪／翻攝
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音
1輛保時捷PANAMERA超跑停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統自動通報台南市警第五分局。圖／翻攝自社會事新聞影音

車主 成大醫院 台南

延伸閱讀

剛從台中海派喝完...保時捷男酒駕上路 闖紅燈撞計程車 這下糗大

台灣福斯商旅風災關懷啟動！車主享免費拖吊、維修零件8折

保時捷2025年上半年全球銷售穩健成長 Macan 領銜 電動車款佔比突破三成

影／半價收購詐騙點數卡 台中業者轉賣賺差價糗了...保時捷被警扣押

相關新聞

觸電又墜樓！宜蘭屠宰場驚傳工人重摔1樓 瞬間失去意識搶救中

宜蘭縣壯圍鄉一間屠宰場今天上午傳出工人疑似觸電，從2樓摔落到1樓，當時因為觸電加上重摔，造成50歲男子一度失去意識，縣消...

淪詐團收簿手！調查官遭檢方起訴 調查局長深表痛心：會依法嚴處

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷疑似遭詐騙集團吸收擔任「收簿手」，日前遭台中地檢署起訴。對於調查官遭詐團滲透，調查局相當震...

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對...

2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將...

台中警酒駕撞前車 車內孕婦差點急產 丈夫與兒子也驚險

台中市蔡姓警員前晚酒駕經潭子區追撞前方轎車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，蔡男...

現場凌亂不堪 台南47歲男凌晨連續衝撞道路標誌、民宅騎樓

47歲盧姓男子今天凌晨0時6分開車沿台南市安南區安和路3段北向南直行，行經安和路與永安路口時，因不明原因高速撞進民宅前騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。