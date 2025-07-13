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漢光演習戰車擦撞自小客 六軍團：依軍車保險辦理

中央社／ 桃園13日電

國軍「漢光41號」實兵演練9日至18日展開10天9夜連續操演，今天上午出現戰車與自小客車擦撞意外，幸無人傷；陸軍第六軍團指揮部表示，將依軍車保險作業規定辦理相關事宜。

桃園市警察局交通警察大隊大園分隊長江政諺接受媒體聯訪表示，警方於上午11時許接獲報案，在大園區漁港路228號前，發生軍用車輛交通事故，經了解為一輛陸軍重型戰車，由台61線橋下道路起步時，不慎跨越行車分向線擦撞對向停等自小客車，導致自小客車左側車頭毀損；現場無人受傷，雙方均無酒駕情形，確切事故原因調查釐清中。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬單位一輛CM11戰車，上午執行演習任務機動期間，行經大園區漁港路路段時，不慎與對向民車擦撞，現場無人員受傷；目前由警方鑑定處理中，後續將依軍車保險作業規定辦理相關事宜。

六軍團指出，戰備演訓為實戰化及高風險訓練，將持續針對風險管控及行車教育方面檢討精進，以降低事故發生，維護部隊行動及人員安全。

10日深夜，也曾發生戰車不熟路況，在桃園新屋區開進小路，擦撞民宅與車輛事故。

陸軍 戰車 交通事故

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