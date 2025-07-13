板橋人行道劃設會勘意見不合 男爆氣大聲咆哮遭推擠怒告

新北市板橋區四維路前天舉辦人行道劃設會勘，過程中36歲吳男因情緒激動大聲咆哮，另名64歲游男見狀上前出手阻擋，雙方發生推擠及口角。警方到場時雙方已無衝突，但吳男手部、肩部紅腫憤而提告。警方昨通知游男到案，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，板橋區四維路177巷1弄因巷弄狹小，民眾常常得和車輛擦肩而過，前天（11日）傍晚5時相關單位與當地里長、里民舉辦人行道劃設會勘。現場討論過程中，當地住戶36歲吳男表達意見時因情緒激動竟大聲咆哮，在場64歲游男見狀上潛出手阻擋，2人因而發生推擠拉扯及口角衝突。