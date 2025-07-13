漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對向小客車造成毀損，所幸無人受傷，詳細事故原因待調查釐清。

國軍年度「漢光41號」實兵演習如火如荼舉行中，陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，於大園區漁港路上起步時擦撞對向停等的銀色休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡、門把全被撞斷，嚇壞路邊民眾。