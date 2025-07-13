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漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

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漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對向小客車造成毀損，所幸無人受傷，詳細事故原因待調查釐清。

國軍年度「漢光41號」實兵演習如火如荼舉行中，陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，於大園區漁港路上起步時擦撞對向停等的銀色休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡、門把全被撞斷，嚇壞路邊民眾。

對此大園警方回應，今上午11時許接獲報案，在大園區漁港路228號前發生軍用車輛交通事故，經員警到場了解為陸軍裝甲584旅一名中士駕駛陸軍重型戰車，由台61線橋下道路起步時，不慎跨越行車分向線擦撞對向停等小客車，導致小客車左側車頭毀損；現場無人受傷，雙方均無酒駕情形，詳細事故原因調查釐清中。

陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，擦撞對向停等休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡也被撞斷。記者周嘉茹／翻攝
陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，擦撞對向停等休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡也被撞斷。記者周嘉茹／翻攝
陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，擦撞對向停等休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡也被撞斷。記者周嘉茹／翻攝
陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，擦撞對向停等休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡也被撞斷。記者周嘉茹／翻攝
正值漢光演習期間，桃園市大園區今傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路擦撞對向小客車。記者周嘉茹／翻攝
正值漢光演習期間，桃園市大園區今傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路擦撞對向小客車。記者周嘉茹／翻攝
正值漢光演習期間，桃園市大園區今傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路擦撞對向小客車。記者周嘉茹／翻攝
正值漢光演習期間，桃園市大園區今傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路擦撞對向小客車。記者周嘉茹／翻攝

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