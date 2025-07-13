聽新聞
0:00 / 0:00
漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門
目前正值漢光演習期間，桃園市大園區今上午11時許卻傳出陸軍裝甲584旅一輛戰車行經台61線橋下道路時起步操作不慎，擦撞對向小客車造成毀損，所幸無人受傷，詳細事故原因待調查釐清。
國軍年度「漢光41號」實兵演習如火如荼舉行中，陸軍裝甲584旅一輛陸軍重型戰車今上午行經61線橋下道路，於大園區漁港路上起步時擦撞對向停等的銀色休旅車，造成休旅車左前方車頭及駕駛座車門毀損，後照鏡、門把全被撞斷，嚇壞路邊民眾。
對此大園警方回應，今上午11時許接獲報案，在大園區漁港路228號前發生軍用車輛交通事故，經員警到場了解為陸軍裝甲584旅一名中士駕駛陸軍重型戰車，由台61線橋下道路起步時，不慎跨越行車分向線擦撞對向停等小客車，導致小客車左側車頭毀損；現場無人受傷，雙方均無酒駕情形，詳細事故原因調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言