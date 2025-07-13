上百義消協助溪北居民重建家園 持續宣導防災防火防震

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園；另外消防局第七大隊前天、昨天也前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。

台南市逾150名義消人員這二天前往七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六個受創嚴重的行政區，在持續下雨的天氣與艱困現場，穿梭於倒塌建築、泥濘巷道協助進行瓦礫清除、帆布搭設、家園整理、物資搬運與心理關懷等任務，協助受災戶重建社區，溫暖居民的心。

消防局第七大隊前天、昨天也前往天主教台南教區聖若瑟天主堂暑期兒童生活營，以一問一答方式互動教學及有獎問答方式，讓學生及家長們吸收學習防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識，並讓學生擔任小小消防員，實際體驗搶救器材、消防車射水、消防機器人。