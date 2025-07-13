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上百義消協助溪北居民重建家園 持續宣導防災防火防震

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園；另外消防局第七大隊前天、昨天也前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。

台南市逾150名義消人員這二天前往七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六個受創嚴重的行政區，在持續下雨的天氣與艱困現場，穿梭於倒塌建築、泥濘巷道協助進行瓦礫清除、帆布搭設、家園整理、物資搬運與心理關懷等任務，協助受災戶重建社區，溫暖居民的心。

消防局第七大隊前天、昨天也前往天主教台南教區聖若瑟天主堂暑期兒童生活營，以一問一答方式互動教學及有獎問答方式，讓學生及家長們吸收學習防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識，並讓學生擔任小小消防員，實際體驗搶救器材、消防車射水、消防機器人。

第七大隊大隊長石家源表示，此次宣導強化學生及家長們熟悉平常生活防災效能，讓防火防災意識深植心中，並呼籲暑假期間如要戲水，要至安全水域及有救生員水域戲水；局長李明峯也提醒兒童生活營的學生及家長們平時應注意平時用火用電安全，減輕災害。

台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園。記者袁志豪／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園。記者袁志豪／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園。記者袁志豪／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員逾150名義勇消防人員，深入災區協助受災戶重建家園。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第七大隊前往天主教台南教區聖若瑟天主堂舉辦的暑期兒童生活營，持續向學生、家長宣導市民防火、防災、防震、水域活動等生活安全知識。記者袁志豪／翻攝

台南 受災戶 丹娜絲颱風

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