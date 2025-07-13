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台版紅姐？中年男穿女裝板橋街頭偷拍 妙齡女受害怒PO

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

中國1名焦姓偽娘網紅透過濾鏡與變聲軟體，在網路約砲偷拍與上千名男子性愛影片販售遭逮。不料新北市板橋昨天竟有1名身穿女裝男子，在街頭偷拍路過女子，女子發現上前質問並在女裝男子手機發現自己的影像，當場要求女裝男刪除後才離去。

據了解，有女網友在Threads發文表示，12日清晨5時許剛下班準備回家，步行經過新北市板橋區民生路二段時，1名好心路人提醒她被1名身穿白色短褲、黑色女裝上衣的中年男子拿手機偷拍。女網友得知後在友人陪同下立即上前質問。

該名身穿女裝的男子原本矢口否認偷拍，但被要求查看手機後，確認手機內確實有女網友步行經過的影像，女網友立即要求女裝男刪除影像後才離去。隨後還貼文提醒民眾要注意。

轄區海山警方表示並未接獲民眾報案，警方提醒偷拍屬違法行為，切勿以身試法；民眾如發現疑似遭人偷拍情事，可撥打110報案，警方將立即到場處置，遏止私密影像外流，保護當事人隱私權利。

妙齡女(紅圈處)步行經過時，女裝男(藍圈處)站在路旁偷拍。記者黃子騰／翻攝
妙齡女(紅圈處)步行經過時，女裝男(藍圈處)站在路旁偷拍。記者黃子騰／翻攝

偷拍

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