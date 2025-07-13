孩子全身傷痕累累⋯護理師背景保母疑虐童 下場慘了

桃園一名家長在臉書社團發文，控訴透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。市府婦幼局表示，接獲通報後進行調查，已依兒童及少年福利與權益保障法，廢止該名保母居家托育服務登記證，全案後續配合司法調查程序辦理。

有網友在臉書社團「記憶八德」發文表示，自己透過彭婉如基金會媒合到一名蕭姓保母，因該保母有護理師背景，原本相當信任他的專業能力，結果後來卻在孩子背部、腳部等處發現傷口和瘀青，懷疑在托育過程中受到不當對待，「一直以為虐童只是新聞上的事件，沒想到自己也遇到了。」

網友表示，此案日前已聯繫彭婉如基金會，停止托育服務，並在6月時報警處理；基金會原欲協助尋找新的保母，但因夫妻倆心理狀況受到影響而婉拒，目前還在接受醫療協助，也提醒其他家長「魔鬼藏在細節裡，只要發現有什麼不對的先觀察再詢問然後調查最後協調。」

議員黃瓊慧表示，經了解，該保母當時一次帶2位孩子，其中一位是他自己的小孩，另一位則是受害的孩子；此案發生在5月23日，至今已快要滿2個月，卻還沒有裁處結果，難道要等到孩子的父親發文才要處理？會不會太扯？

婦幼局幼兒托育科代理科長林聖鈞回應，婦幼局接獲通報後已進行調查，並將調查報告移請社會局酌處。