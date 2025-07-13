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孩子全身傷痕累累⋯護理師背景保母疑虐童 下場慘了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園一名家長在臉書社團發文，控訴透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。市府婦幼局表示，接獲通報後進行調查，已依兒童及少年福利與權益保障法，廢止該名保母居家托育服務登記證，全案後續配合司法調查程序辦理。

有網友在臉書社團「記憶八德」發文表示，自己透過彭婉如基金會媒合到一名蕭姓保母，因該保母有護理師背景，原本相當信任他的專業能力，結果後來卻在孩子背部、腳部等處發現傷口和瘀青，懷疑在托育過程中受到不當對待，「一直以為虐童只是新聞上的事件，沒想到自己也遇到了。」

網友表示，此案日前已聯繫彭婉如基金會，停止托育服務，並在6月時報警處理；基金會原欲協助尋找新的保母，但因夫妻倆心理狀況受到影響而婉拒，目前還在接受醫療協助，也提醒其他家長「魔鬼藏在細節裡，只要發現有什麼不對的先觀察再詢問然後調查最後協調。」

議員黃瓊慧表示，經了解，該保母當時一次帶2位孩子，其中一位是他自己的小孩，另一位則是受害的孩子；此案發生在5月23日，至今已快要滿2個月，卻還沒有裁處結果，難道要等到孩子的父親發文才要處理？會不會太扯？

婦幼局幼兒托育科代理科長林聖鈞回應，婦幼局接獲通報後已進行調查，並將調查報告移請社會局酌處。

林聖鈞表示，社會局經評估後認定該名保母行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，婦幼局則依同法第26-1條廢止該名保母居家托育服務登記證；本案家長已經提告，後續將配合司法機關調查程序辦理。

桃園一名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」
桃園一名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」
桃園一名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」
桃園一名家長控訴，透過彭婉如基金會媒合具有護理師背景的保母，孩子卻疑似遭不當對待，全身傷痕累累。圖／取自臉書社團「記憶八德」

托育 彭婉如 保母

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