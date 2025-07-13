桃園市龜山區復興街昨（12）日晚間一名95歲長者因身體虛弱無法自行返家，坐在樓梯口喘息，太太與家中小狗在一旁守候，神情焦急。所幸龜山警分局坪頂派出所長孫維鴻與警員邱聖瑋，與警專實習生黃昀澂執行夜間巡邏勤務發現，趕緊上前協助攙扶，讓長者順利回到家中。

家中的狗狗也「熱心參與」，一度咬住邱姓員警的褲腳，彷彿想出力幫忙，令人會心一笑。圖：讀者提供

警方見狀立刻主動協助，三人合力攙扶長者，步步為營地將其送上二樓家中。黃昀澂雖汗流浹背、滿臉通紅，仍全程穩定支撐，展現出高度責任感與熱忱。在協助過程中，家中的狗狗也「熱心參與」，一度咬住員警的褲腳，彷彿想出力幫忙，令人會心一笑。長者平安返家後，其家屬對警方的即時協助表示由衷感謝說，「有你們在，真的讓人很安心！」

龜山分局表示，警察不僅肩負維護治安的使命，更是民眾日常生活中的支持者。無論勤務大小，只要民眾有需要，警察都會挺身而出，展現「親民、愛民、為民」的核心精神。此次勤務雖平凡，卻蘊含深刻意義，不僅讓實習生獲得寶貴經驗，也讓社區居民再次感受到警察的溫暖與用心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁身體虛弱坐階梯 龜山警暖心攙扶助返家