快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

高齡翁身體虛弱坐階梯 龜山警暖心攙扶助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區復興街昨（12）日晚間一名95歲長者因身體虛弱無法自行返家，坐在樓梯口喘息，太太與家中小狗在一旁守候，神情焦急。所幸龜山警分局坪頂派出所長孫維鴻與警員邱聖瑋，與警專實習生黃昀澂執行夜間巡邏勤務發現，趕緊上前協助攙扶，讓長者順利回到家中。

S 467804555
家中的狗狗也「熱心參與」，一度咬住邱姓員警的褲腳，彷彿想出力幫忙，令人會心一笑。圖：讀者提供

警方見狀立刻主動協助，三人合力攙扶長者，步步為營地將其送上二樓家中。黃昀澂雖汗流浹背、滿臉通紅，仍全程穩定支撐，展現出高度責任感與熱忱。在協助過程中，家中的狗狗也「熱心參與」，一度咬住員警的褲腳，彷彿想出力幫忙，令人會心一笑。長者平安返家後，其家屬對警方的即時協助表示由衷感謝說，「有你們在，真的讓人很安心！」

S 467804557
此次勤務雖平凡，卻蘊含深刻意義，不僅讓實習生獲得寶貴經驗，也讓社區居民再次感受到警察的溫暖與用心。圖：讀者提供

龜山分局表示，警察不僅肩負維護治安的使命，更是民眾日常生活中的支持者。無論勤務大小，只要民眾有需要，警察都會挺身而出，展現「親民、愛民、為民」的核心精神。此次勤務雖平凡，卻蘊含深刻意義，不僅讓實習生獲得寶貴經驗，也讓社區居民再次感受到警察的溫暖與用心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁身體虛弱坐階梯 龜山警暖心攙扶助返家

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 醫院最愛大學生排行揭曉 長庚科大「就業保證」獲高度肯定

警察 桃園 實習

延伸閱讀

龜山啤酒搖滾音樂節19日午後登場 快來和動力火車、糜先生一起嗨

陸戰99旅北上增援中樞防務 輕快車隊今晚抵達下湖西營區

失智婦拖行李走失 龜山警耐心陪談助順利返家

龜山警擴大臨檢 防止青少年涉足妨害身心健康場所

相關新聞

觸電又墜樓！宜蘭屠宰場驚傳工人重摔1樓 瞬間失去意識搶救中

宜蘭縣壯圍鄉一間屠宰場今天上午傳出工人疑似觸電，從2樓摔落到1樓，當時因為觸電加上重摔，造成50歲男子一度失去意識，縣消...

陽明交通大學附設醫院半夜傳火警 預防性疏散102人所幸無人受傷

國立陽明交通大學附設醫院半夜3時許傳出火警，位於5到6樓的樓梯間起火竄出濃煙，瞬間警報器大響，院方進行5樓至8樓疏散總共...

2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將...

台中警酒駕撞前車 車內孕婦差點急產 丈夫與兒子也驚險

台中市蔡姓警員前晚酒駕經潭子區追撞前方轎車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，蔡男...

剛從台中海派喝完...保時捷男酒駕上路 闖紅燈撞計程車 這下糗大

台中市賴姓男子在今天凌晨4時許，從西屯區海派酒店喝完酒後，駕駛要價300多萬元的保時捷凱燕休旅車上路，行經黎明路三段、青...

現場凌亂不堪 台南47歲男凌晨連續衝撞道路標誌、民宅騎樓

47歲盧姓男子今天凌晨0時6分開車沿台南市安南區安和路3段北向南直行，行經安和路與永安路口時，因不明原因高速撞進民宅前騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。