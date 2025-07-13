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2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將請消防局提供釣客資料，依國家公園法開罰3000元，並強調貓鼻頭濱海區曾發生意外已公告禁止進入，以維自身安全。

消防局昨晚7時30分接獲報案，當時天色昏暗，海水漲潮風浪兇險，搜救人員涉險徒步，克服礁岩地形與風浪襲擊，冒著生命危險花了約1個多小時，才將兩名20多歲的男性釣客救上岸。

墾管處今日表示，此案救難地點明確違反墾丁國家公園區內的禁止事項之12項，「進入貓鼻頭公園海濱步道，違反者可處罰鍰3000元。」後續將請消防局提供釣客資料依國家公園法裁罰。

墾管處強調，貓鼻頭濱海區為群礁海岸地型，沿岸礁岩尖突，不利行走且常有瘋狗浪出現，有潛在危險，於1987年及2011年發生捲走遊客的不幸事件，為防範類似意外發生，已公告禁止進入，並設置圍籬及告示牌告，請遊客遵守規定以維護自身安全。

對此網友回應，「看不懂文字嗎？一定要重罰！」「颱風剛過，有事嗎？」「只罰3000元也太少了吧！」「搜救人員的命也是命，希望搜救要付費。」

兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
墾管處已在貓鼻頭濱海區設置圍籬及告示牌，禁止遊客進入。圖／墾管處提供
墾管處已在貓鼻頭濱海區設置圍籬及告示牌，禁止遊客進入。圖／墾管處提供
兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
兩名男釣客進入貓鼻頭禁區海釣被困，救難人員利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供

漲潮 墾丁 國家公園

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