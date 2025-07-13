2男禁區海釣受困貓鼻頭 墾管處開罰3000元 網友怒「也太少」

兩名男釣客昨日進入恆春貓鼻頭公園濱海區海釣，遇到海水漲潮受困礁岩，通報消防局後順利被救出。墾丁國家公園管理處今日表示，將請消防局提供釣客資料，依國家公園法開罰3000元，並強調貓鼻頭濱海區曾發生意外已公告禁止進入，以維自身安全。

消防局昨晚7時30分接獲報案，當時天色昏暗，海水漲潮風浪兇險，搜救人員涉險徒步，克服礁岩地形與風浪襲擊，冒著生命危險花了約1個多小時，才將兩名20多歲的男性釣客救上岸。

墾管處今日表示，此案救難地點明確違反墾丁國家公園區內的禁止事項之12項，「進入貓鼻頭公園海濱步道，違反者可處罰鍰3000元。」後續將請消防局提供釣客資料依國家公園法裁罰。

墾管處強調，貓鼻頭濱海區為群礁海岸地型，沿岸礁岩尖突，不利行走且常有瘋狗浪出現，有潛在危險，於1987年及2011年發生捲走遊客的不幸事件，為防範類似意外發生，已公告禁止進入，並設置圍籬及告示牌告，請遊客遵守規定以維護自身安全。