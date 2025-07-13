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巡邏見95歲翁倒樓梯 實習警滿頭汗攙扶返家讚寶貴經驗
桃園市龜山區一名95歲高齡老翁昨晚因身體虛弱坐在樓梯間無法自行返家，巡邏的派出所實習生與學長見狀上前協助，對此實習生在攙扶老翁上樓返家的過程中汗流浹背、滿臉通紅，仍全程穩定支撐，令在場的所長及學長大力稱讚，認為勤務雖平凡，卻讓實習生獲得寶貴經驗。
龜山分局坪頂派出所昨執行夜間巡邏勤務，所長孫維鴻與警員邱聖瑋偕同警專實習生黃昀澂途中行經龜山區復興街，發現一名95歲老爺爺因身體虛弱無法自行返家，坐在樓梯口喘息，其妻子與家中小狗在一旁守候，神情不知所措。
警方見狀立刻主動協助，三人合力攙扶老爺爺，步步為營地將其送上二樓家中。而實習生黃昀澂在過程中汗流浹背、滿臉通紅，仍全程穩定支撐，令所長及學長大讚展現出高度責任感與熱忱；過程中小狗一度咬住邱警的褲腳，彷彿想幫忙，「熱心出力」一幕讓現場大家會心一笑。
員警將老爺爺平安送返家後，其家屬對警方的即時協助表示由衷感謝「有你們在，真的讓人很安心！」警方表示，此次勤務雖平凡，卻蘊含深刻意義，不僅讓實習生獲得寶貴經驗，也讓社區居民再次感受到警察的溫暖與用心。
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