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罵胖子、闆娘白癡遭截圖 她坐月子工作沒了提告勝訴復職原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖一名鐘姓女子2022年4月受雇一家買賣水產的公司，去年4月生子，坐月子期間，公司以鐘女罵同事胖子、誹謗闆娘是白癡的聊天截圖，認鐘未盡管理庫存之責，致部分商品過期等理由將其解雇，鐘不滿提告，澎湖地院認業者有性別歧視，違反勞基法，判鐘女雇傭關係存在，勝訴可復職。

澎湖地院法官判決指出，鐘姓女子自2022年4月1日起受雇一家水產行，擔任門市人員， 鐘女於在職期間懷孕，在醫生建議下，於2024年2月1日起請安胎休養假、產檢假及特休假，並於4月1日至5月21日請產假，4月12日生子。

沒料， 4月5日鐘女於坐月子期間，竟接到公司終止勞動契約解雇的通知；鐘女申訴後得知，公司將她和女同事上班的聊天內容，包括曾傳送「笑死，胖子直接去中華上班了」、「在聊天時記得避開監視器」、「幹部只會出一張嘴」、「尤其是闆娘，超有事」、「白癡要交代都不交代對人」等訊息，認為內容包含毀謗、霸凌、侮辱同事、及故意不完成工作、洩漏公司帳戶機密」予以解雇。

鐘女不滿遭解雇，向縣府提違反性別歧視申訴，並提向法院提民事確認雇傭關係之訴；鍾女以澎湖觀光有淡旺季之分，請求應給付4萬4875元薪資至復職日止，並按月提繳2693元至其勞工退休金個人專戶。

業者因違反性別歧視遭縣府開罰，法院開庭時，業者提出辯解，合法終止與鐘女的勞動契約，與鍾女懷孕、請產假均無關連，非屬性別歧視，強調當初鍾女當初合意將雇主變更為峰璽公司已非水產行，因峰璽已於2024年間歇業，無能力繼續聘僱鐘女。

業者並指出，鐘女在上班聊天，詆毀、霸凌、侮辱同事，且未盡其管理庫存商品之責任，致峰璽部分商品過期或即期，且刻意未完成公司交辦開通網路賣場後台的工作，造成公司過年期間無法接受訂單，受有損害，因此依勞基法予以解雇。

法官審理認為，鐘女與同事之間的對話僅是私下對公司或其他成員的主觀批評，難認有足以對公司或其他員工主管利益產生直接損害之情事，且不構成勞基法合法解僱事由，判決雙方雇傭關係存在，鐘女勝訴；業者須於2024年4月5日起至鐘女復職日止，按月給付薪資3萬5155元，並按月提繳2178元至勞退個人專戶。

澎湖縣一名鐘姓女子生產坐月子期間，公司以其罵同事胖子、闆娘白癡聊天對話，認其工作散漫，將她解雇；鐘女提告勝訴。圖為澎湖地院外觀。記者石秀華/攝影
澎湖縣一名鐘姓女子生產坐月子期間，公司以其罵同事胖子、闆娘白癡聊天對話，認其工作散漫，將她解雇；鐘女提告勝訴。圖為澎湖地院外觀。記者石秀華/攝影

澎湖 性別歧視 女同事

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