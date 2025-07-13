輕型戰術輪車行經高雄自撞路墩 3官兵受傷送醫

一輛輕型戰術輪車昨天下午行經高雄旗山區旗南路時自撞路墩，造成3名官兵分別受有骨折及擦挫傷，經送醫治療無生命危險，事故原因待調查。

國軍「漢光41號」演習實兵操演在12日進入第4天，負責南部防務的第四作戰區昨天晚上透過新聞稿指出，第四作戰區轄屬重防營一輛輕型戰術輪車，12日下午行經高雄市旗山區旗南路路段時，不慎自撞路墩。

第四作戰區表示，事故造成車上3名官兵分別受有骨折及擦挫傷，意識清楚送醫治療，無生命危險。另外，經警方到場檢測，沒有酒後駕車狀況。

第四作戰區說明，獲報後即指派高階幹部前往處理，後續將配合警方調查結果，並依軍車保險作業規定辦理相關事宜，並將強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念。