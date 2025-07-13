台中警針對百大肇事路口加強防處...這路口事故減少逾七成最高

台中市警局針對百大肇事路口進行防處，加強酒駕、大型車等各高肇事族群事故的防制、改善策略，今年上百年，百大肇事路口的事故件數有下降，其中以「大里區德芳南路與環中東路口」與去年同期相比，減少26件，減少比例逾7成，未來也將針對百大肇事路口，持續滾動檢討，讓市民行得更安全。

台中市警局交通大隊指出，每年都會分析台中市百大高肇事路口，找出路口主要肇因、熱時，藉由製作路口碰撞構圖，找出高肇事路口碰撞型態及位置，主動邀集各相關單位辦理會勘，以3E政策面向，提出可具體執行有效改善策略，滾動調整事故防制方式；同時配合媒體、網路擴大宣導，以提升民眾及用路人交通安全意識與重視。

交大統計，今年上半年百大肇事路口的事故，與去年同期相比，降幅達33.34%，呈現下降趨勢，其中又以「大里區德芳南路與環中東路口」減少26件（-78.79%）最多、「北區中清路與五權路口」減少24件（-58.54%）次之、「北區崇德路與太原路口」減少21件（-55.26%）再次之，顯示防制成效。

交大也說，今年開始實施「降低交通事故執行計畫」，將重點著重在有效防制「行人」、「高齡者」、「年輕人」、「大型車」、「機車」和「酒駕」等各高肇事族群事故，進行規劃各項防制傷亡事故之改善策略；針對百大高肇事路口主動分析路口肇事型態，依據碰撞構圖研擬各項勤務及執法作為，以有效防制交通事故。

交大分析，高肇事路口的事故熱時，多集中於下午5時至7時；肇事原因則以「未保持行車安全距離」最為常見，「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」及「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」等狀況也是常見肇因之一。顯見高肇事路口於尖峰時段車流量大，在車流交織的過程中，民眾若有搶快通過路口情形，易發生前後追撞的事故。