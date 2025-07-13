剛從台中海派喝完...保時捷男酒駕上路 闖紅燈撞計程車 這下糗大
台中市賴姓男子在今天凌晨4時許，從西屯區海派酒店喝完酒後，駕駛要價300多萬元的保時捷凱燕休旅車上路，行經黎明路三段、青海路二段時，即闖紅燈與計程車發生碰撞，計程車與保時捷的車頭毀損，警方查出賴男酒精濃度嚴重超標，依公共危險罪送辦。
第六警分局在今天凌晨4時許獲報，西屯區黎明路三段、青海路二段口發生交通事故，經查，現場是一輛保時捷與計程車的交通事故。
據了解，賴男（25歲）在海派酒店（俗稱海八）喝完酒後，駕駛保時捷凱燕休旅車上路，沿黎明路往西屯路方向行駛，行經案發路口闖紅燈，與當時正沿青海路往環中路林男（58歲）的計程車碰撞，造成雙方車頭、車身多處損毀。
2名駕駛分別有臉部及身體擦挫傷，賴男的酒精濃度達每公升1.09毫克，已嚴重超標，警方依公共危險罪，將賴男送辦，後續由交大事故組釐清肇事原因。
第六警分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安危，更對他人生命構成重大威脅，警方將持續加強取締酒駕違法行為，展現維護交通安全的決心，籲請民眾切勿心存僥倖、以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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