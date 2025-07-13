影／中部地區城鎮韌性演習15日登場 清水警短影音宣導

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習，本月15日(周二)中午1時30分至2時舉行，實施30分鐘「防空疏散」演練，實施30分鐘「防空疏散」演練，台中市清水警分局拍短影音提醒民眾，屆時請配合警察及執勤人員指揮，進行疏散避難。

清水警分局對於2025城鎮韌性(防空)演習時，民眾如何配合疏散、避難及做好自身安全，特別製作一段防空演習宣導短片，有別以往該影片以大字幕，加深民眾觀念及印象。

清水警方提醒，當防空警報響起時，應以「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」等4大原則，民眾應關閉門窗、燈火電源，開啟防空避設施、地下室鐵捲門或車道柵欄，請民眾配合警方或執勤人員指示車輛停靠安全處，盡速往附近防空避難處所或地下室移動，盡量避開易碎或易倒物品確保自身安全。

清水警方表示，轄內國道沙鹿交流道及台61線梧棲閘道口附近30公尺無防空避難處所，屆時該分局將提供就近避難方式小卡，輔助引導至鄰近地點實施車上避難。