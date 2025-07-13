台中山城關帝會遶境盛事 警方交通管制到深夜
台中市東勢區昨晚越夜越熱鬧，東勢區在地宮廟一年一度的盛事「東勢山城關帝會廟會遶境活動」昨天下午到深夜舉行，廟方為恭迎關聖帝君謁祖進香回鑾，廣邀各地信眾共襄盛舉，參與遶境陣容共有6隊陣頭、3頂轎班及10輛吉普車等約500人，警方沿途交通管制，確保安全。
東勢警分局表示，這次遶境祈福活動路線由設置於東勢客家文化園區的主壇出發，沿途行經東勢鬧區各主要道路，包含中山路、三民街、中興街、文新街、東蘭路、文化街、第一橫街、豐勢路、第二橫街、第三橫街等路段，遶境隊伍最終返抵東勢客家文化園區集結展演。
為維護遶境隊伍行經路線交通順暢，東勢警分局針對周邊道路規劃相關交通疏導措施，交通管制時間為昨天下午2時到晚上11時止。
東勢警分局長林中興表示，「東勢山城關帝會廟會遶境活動」隨隊祈福人、車眾多，雖對遶境路線周邊道路交通造成些微影響，經東勢警分局動員警力及協請義交支援，一起加強沿線交通疏導與管制，東勢區年度遶境盛事順利圓滿完成。
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