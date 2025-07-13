男開車一路逆向 還好閃過機車但擦撞停等紅燈轎車、民宅
一輛轎車昨天上午尖峰時段，無預警在苗栗市忠貞路、光復路口逆向，車子閃過路口停等紅燈的機車，擦撞後方的轎車及住家，警方調查，肇事駕駛黃姓男子疑似精神不濟，全案進一步處理中。
臉書社團「苗栗大小事」昨天PO出機車騎士視角，一輛轎車在苗栗市忠貞路從光復路口逆向，還好避開停等區的機車，否則後果不堪設想，隨後撞及一輛轎車及住宅，苗栗警分局文山派出所獲報到場處理。
警方初步調查，黃男（64歲）一早到貓裏山公園運動，開車返家途中，疑似精神不濟，在忠貞路、光復路口時，偏離道路後逆向撞上民宅，又反彈撞上由謝姓老婦人（79歲）駕駛停等紅燈轎車，並未造成人員受傷，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。
苗栗分局提醒用路人駕駛車輛務必全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
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