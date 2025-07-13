快訊

金融時報：美施壓日澳表態保衛台灣 日澳官員「集體錯愕」專家開酸

充電整夜傷電池、快充充電器可混用？外媒曝「手機充電」5大迷思

熱！ 5縣市高溫亮黃燈 恐36度以上

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交通大學附設醫院半夜傳火警 預防性疏散102人所幸無人受傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國立陽明交通大學附設醫院半夜3時許傳出火警，位於5到6樓的樓梯間起火竄出濃煙，瞬間警報器大響，院方進行5樓至8樓疏散總共102人，火勢不到半小時撲滅，懷疑是5樓電氣室的弱電箱起火釀災，火警原因由消防局調查中。

縣消防局凌晨3時零8分接獲報案，位於宜蘭市校舍路的陽明院區發生火警，不敢大意，立即出動宜蘭、員山、壯圍、頭城、羅東分隊、一大、三大救災車組前往救援，包含水箱車、水庫車、救護車、雲梯車等各式消防車共14輛，30名消防人員前往救災。

據了解，當時醫院警報器響起火災訊息，總機廣播通知疏散，醫院也啟動自衛消防編組，部分病人及家屬則是關閉病房，就地避難，避免濃煙竄入。消防人員到場時，發現起火處為5樓、6樓樓梯間，濃煙密布。

一名婦人表示，她當時在醫院陪伴老公，3點多突然警報器響起有火災，所有病患都被警報器驚醒準備做疏散，他們位在8樓，有煙味飄散上來，各地消防車都來了，火勢後來雖然撲滅，但還是有煙味。

濃煙及塑膠味，院方進行預防性疏散5、7、8樓人員至1樓急診室旁空地，6樓人員水平避難至6樓B區，人數共102人。

火勢熄滅後，5樓電氣室有一座收納電話及網路線的弱電箱，外層塑膠全被燒融，只剩下銅絲，通常弱電箱不容易起火，醫院正調閱監視器，配合消防局調查起火原因。

陽明交通大學附設醫院半夜傳火警，預防性疏散102人，所幸無人受傷。圖／民眾提供
陽明交通大學附設醫院半夜傳火警，預防性疏散102人，所幸無人受傷。圖／民眾提供
陽明交通大學附設醫院半夜傳火警，疏散102人，懷疑是5樓電氣室的弱電箱起火釀災，火警原因正由消防局調查中。圖／民眾提供
陽明交通大學附設醫院半夜傳火警，疏散102人，懷疑是5樓電氣室的弱電箱起火釀災，火警原因正由消防局調查中。圖／民眾提供

警報 消防人員

延伸閱讀

影／2釣客違規闖入貓鼻頭礁岩受困消防急救援 墾管處將開罰

新店工廠火警空汙影響擴至雙北 主因擴散條件不佳

影／新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

突飄燒焦味…台南肯德基東門店晚間傳火警 顧客吃一半嚇到急避難

相關新聞

陽明交通大學附設醫院半夜傳火警 預防性疏散102人所幸無人受傷

國立陽明交通大學附設醫院半夜3時許傳出火警，位於5到6樓的樓梯間起火竄出濃煙，瞬間警報器大響，院方進行5樓至8樓疏散總共...

北市警執勤遭撞飛...昏迷指數4 同事不捨：他原本要去看五月天演唱會

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，蔡員戴的安全...

持偽造悠遊卡退票萬餘元 台鐵報案

日前才傳出有17歲高中生破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額「無本儲值」後刷退變現，不法獲利逾60萬元，近日又傳出有民眾持偽造悠...

桃園八德驚傳保母不當對待幼童 家長報警並停止托育服務

又見保母虐童事件！有名家長在臉書粉專「記憶八德」po文，控訴聘請的保母疑似對幼兒有不當對待行為，導致孩子出現異常反應，並...

影／2釣客違規闖入貓鼻頭礁岩受困消防急救援 墾管處將開罰

屏東縣消防局今12日晚間7時半接獲報案恆春鎮貓鼻頭公園濱海區2男釣客受困礁岩，因遇到海水漲潮且天色昏暗，消防局搜救人員到...

台南七股民宅晚間起火 88歲老婦人來不及逃生

台南市七股區溪南里溪南58號平房民宅晚間突然起火，雖然消防隊員1個多小時後撲滅火勢，88歲吳姓老婦人未能即時逃到屋外被火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。