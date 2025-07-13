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陽明交通大學附設醫院半夜傳火警 預防性疏散102人所幸無人受傷
國立陽明交通大學附設醫院半夜3時許傳出火警，位於5到6樓的樓梯間起火竄出濃煙，瞬間警報器大響，院方進行5樓至8樓疏散總共102人，火勢不到半小時撲滅，懷疑是5樓電氣室的弱電箱起火釀災，火警原因由消防局調查中。
縣消防局凌晨3時零8分接獲報案，位於宜蘭市校舍路的陽明院區發生火警，不敢大意，立即出動宜蘭、員山、壯圍、頭城、羅東分隊、一大、三大救災車組前往救援，包含水箱車、水庫車、救護車、雲梯車等各式消防車共14輛，30名消防人員前往救災。
據了解，當時醫院警報器響起火災訊息，總機廣播通知疏散，醫院也啟動自衛消防編組，部分病人及家屬則是關閉病房，就地避難，避免濃煙竄入。消防人員到場時，發現起火處為5樓、6樓樓梯間，濃煙密布。
一名婦人表示，她當時在醫院陪伴老公，3點多突然警報器響起有火災，所有病患都被警報器驚醒準備做疏散，他們位在8樓，有煙味飄散上來，各地消防車都來了，火勢後來雖然撲滅，但還是有煙味。
濃煙及塑膠味，院方進行預防性疏散5、7、8樓人員至1樓急診室旁空地，6樓人員水平避難至6樓B區，人數共102人。
火勢熄滅後，5樓電氣室有一座收納電話及網路線的弱電箱，外層塑膠全被燒融，只剩下銅絲，通常弱電箱不容易起火，醫院正調閱監視器，配合消防局調查起火原因。
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