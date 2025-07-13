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桃園八德驚傳保母不當對待幼童 家長報警並停止托育服務
又見保母虐童事件！有名家長在臉書粉專「記憶八德」po文，控訴聘請的保母疑似對幼兒有不當對待行為，導致孩子出現異常反應，並造成媽媽心理創傷，據悉，家長今年6月間已報警處理，並聯絡相關基金會協助後續事宜，全案將函送桃園地檢署。
這名爸爸說，原本對保母極信任，甚至因為保母具護理師背景而更安心，沒想到仍發生令人痛心事件。事發後，夫妻倆心理都受到嚴重影響，目前也尋求醫療協助。
Po文爸爸透露，這名有護理師背景的保母姓蕭，托育地點位於桃園市八德區介壽路二段1233巷內。由於事涉個資隱私考量，他並未公開全名，但強調上網po文的目的在提醒其他家長在選擇保母時務必留意各項細節。
他呼籲幾點注意事項，包括送托前應參觀環境，確認嬰兒床位置、家庭成員、居家擺設及是否具備良民證；送托後應觀察保母態度是否僅做表面功夫，並留意溝通品質與照顧回饋；回家後應觀察孩子是否有異常反應，如對特定部位驚嚇、動作恐懼等。
「魔鬼藏在細節裡」，爸爸表示自己並非「恐龍家長」，但也絕不容許孩子遭受傷害。這起虐童事件引發社團有千餘人關注、熱議，也讓不少家長重新審視托育安全與信任機制，若有類似情況，家長應勇於發聲，並透過法律與社會資源維護幼童權益。
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