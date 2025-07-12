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北市警執勤遭撞飛...昏迷指數4 同事不捨：他原本要去看五月天演唱會

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，蔡員戴的安全帽不堪撞擊噴飛，頭部落地受重創，當場昏迷、昏迷指數3，儘管緊急二次手術仍在加護病房觀察，但昏迷指數為4，尚未脫險。

曾在中山一派出所跟蔡汶融共事的員警，稍早在個人社群軟體Threads發文稱，蔡汶融原本12日已請假要去看他最喜歡的五月天演唱會，沒想到發生意外，希望五月天看到此文能幫忙說加油，也喊話「汶融，我們都在等你，好好休息、慢慢來」。貼文不到3小時已破萬人按讚、近千人留言，不少網友幫忙標註五月天社群帳號，希望能獲回應。

貼文表示，蔡汶融是派出所裡很重要的一份子，他是一個很安靜、很溫暖的人，工作總是認真負責，平常同事有什麼需要幫忙的地方，也總是主動伸出手，從不推辭。

貼文續指，12日凌晨，蔡汶融在出勤處理一場民眾糾紛的途中，不小心發生了車禍，目前正在加護病房治療中，狀況還很不穩定，大家都很擔心他，也一直在為他祈禱，希望他能慢慢穩定、平安好起來。

該名員警透露，蔡汶融原本已經請好7月12日的假，是為了去看他最喜歡的五月天演唱會，「他一直都很喜歡五月天的歌，說那些旋律和歌詞陪他走過很多情緒低落或壓力大的時刻。這場演唱會他期待很久了，常常掛在嘴邊，也難得看他為一件事這麼開心，所以想寫下這篇文章，希望能被五月天看見」。

隨後並向五月天喊話，「如果你們願意，也許能為汶融加加油、說一句話鼓勵他，你們的歌一直是他很重要的力量，我們相信，即使現在他聽不見，這份鼓勵也會在心裡留下什麼，慢慢支持他走過這一段」。

https://www.threads.com/@cindyyu1002/post/DMAkankTEfk?xmt=AQF0um86Py1ErFJXAMqerShtnh3hRa9yA5P67o5jbLes2g

曾在中山一派出所跟蔡汶融共事的員警，在個人社群軟體Threads發文稱，蔡汶融原本12日已請假要去看他最喜歡的五月天演唱會，沒想到發生意外。圖／擷取自cindyyu1002
曾在中山一派出所跟蔡汶融共事的員警，在個人社群軟體Threads發文稱，蔡汶融原本12日已請假要去看他最喜歡的五月天演唱會，沒想到發生意外。圖／擷取自cindyyu1002
曾在中山一派出所跟蔡汶融共事的員警，在個人社群軟體Threads發文稱，蔡汶融原本12日已請假要去看他最喜歡的五月天演唱會，沒想到發生意外。圖／擷取自cindyyu1002
曾在中山一派出所跟蔡汶融共事的員警，在個人社群軟體Threads發文稱，蔡汶融原本12日已請假要去看他最喜歡的五月天演唱會，沒想到發生意外。圖／擷取自cindyyu1002
中山分局中山一派出所蔡汶融12日凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡汶融12日凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝

社群 演唱會 指數

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