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影／2釣客違規闖入貓鼻頭礁岩受困消防急救援 墾管處將開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今12日晚間7時半接獲報案恆春鎮貓鼻頭公園濱海區2男釣客受困礁岩，因遇到海水漲潮且天色昏暗，消防局搜救人員到場後架設繩索涉水挺進，歷時1個多小時協助2男脫困。貓鼻頭公園濱海步道禁止遊客進入、禁止釣魚，墾管處將依違反國家公園法裁罰。

屏東縣消防局指出，12日晚間7時30分接獲報案，20多歲張男、黃男釣客因浪太高，受困貓鼻頭礁岩，消防局派遣恆春分隊3車6人、墾丁分隊1車1救生艇2人、第四大隊大隊部1車3人，各式車輛5車1艇11人由第四大隊大隊長黃基峰帶隊指揮，並通報警察局及海巡署。

搜救人員抵達現場，花約1個多小時，協助2名釣客脫困，現場因海水漲潮浪高，天色昏暗，搜救人員架設繩索橫渡系統，兩名釣客距離岸邊約30公尺，都沒穿救生衣，消防人員涉險徒步，遞給兩人救生衣後，接著利用繩索，將兩男帶回岸邊，過程中克服夜晚、與礁岩地形和海浪襲擊，相當驚險。

消防局提醒，請勿進入管制區，颱風過後，海象不穩，勿違反規定。

墾管處指出，貓鼻頭濱海公園步道禁止遊客進入，也不能釣魚。後續請消防局提供相關釣客資料，將依違反國家公園法裁罰，最高可裁罰3000元。

墾管處網站說明，貓鼻頭公園濱海步道禁止進入。官網寫著，貓鼻頭濱海區是群礁海岸地型，沿岸礁岩隆起，不利行走觀景，常有瘋狗浪出現有其潛在危險，曾在1987年10月發生瘋狗浪捲走9名學生不幸事件。2011年發生大陸遊客闖進海濱步道失蹤至今未尋獲。

墾管處官網說明，為防範類似意外發生，濱海步道入口處設大型礁岩及圍籬阻絕遊客進入，並立告示牌告知遊客勿進入，維護遊客安全。

屏縣消防員抵達現後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏縣消防員抵達現後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後在貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防員抵達現場後貓鼻頭濱海公園區內，利用繩索系統協助兩名男釣客脫困。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局接獲報案後抵達現場展開救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局接獲報案後抵達現場展開救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局接獲報案後抵達現場展開救援。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局接獲報案後抵達現場展開救援。圖／屏東縣消防局提供

漲潮 屏東縣 墾管處

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