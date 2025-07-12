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新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

新店救溺消殉職 薇閣文教基金會將助遺眷完成學業

中央社／ 台北12日電

新北市新店區廣興橋粗坑壩水域日前發生救溺船艇翻覆意外，2名消防員殉職。為幫助2名遺眷子女穩定就學，薇閣文教公益基金會董事長李傳洪承諾每月提撥4萬元。

新北市新店區廣興橋粗坑壩水域8日發生民眾闖禁區玩立槳溺水事件，消防局派船艇救溺卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙殉職，34歲曹姓義消至今仍在加護病房持續搶救。

李傳洪昨天前往新北市消防局拜會局長陳崇岳，親自慰問因公殉職的勇消遺眷，並致贈每位殉職人員新台幣30萬元慰問金，同時表達願每月提撥4萬元教育經費，協助吳恩碩遺留的2名子女安心成長、穩定就學，直到完成大學學業。

消防局表示，李傳洪的義舉不僅為遺眷帶來實質支持與心靈慰藉，更鼓舞、強化第一線人員執勤士氣與社會榮譽感，撫慰殉職消防員家屬哀痛的同時，成為全體消防弟兄姊妹堅守崗位、無畏前行的重要力量。

消防局表示，為此向李傳洪及薇閣文教基金會致上最深的感謝與敬意，消防人員將秉持初心，持續守護市民生命財產安全，不負社會所託。

事實上，李傳洪及薇閣文教基金會善舉不僅此一樁，除已捐款財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會至今達23年，更持續每月資助因1997年白曉燕案衍伸槍戰殉職的員警遺孀及遺腹子，還曾奔走協助營救遭索馬利亞海盜劫持的阿曼籍漁船「Naham3號」台灣籍輪機長沈瑞章。

李傳洪曾表示，「忠良不可無後，否則誰還願意為這個國家社會效命？」他認為與堅守崗位不幸殉職或突遭病故的警消人員相比，自己所做的事情是微不足道的。

消防局指出，吳恩碩為直潭分隊隊員，年資16年，警察大學二技今年上榜，具有高級救護技術員（EMT-P）、救生員訓練、火災鑑定調查訓練及長隧道訓練等經歷。

消防局轉述，同事表示吳恩碩是消防權益促進會成員，過去努力替大家爭取許多權益，他認真又優秀，發生不幸事件，大家非常不捨。

消防局說，張敬謙任職烏來分隊，107年特考、年資7年，擁有EMT2、救助訓、救生員證、激流救生等證照。據了解，張敬謙在同事眼中是一位陽光大男孩，對消防工作充滿熱情。

消防員 殉職

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