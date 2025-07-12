突飄燒焦味…台南肯德基東門店晚間傳火警 顧客吃一半嚇到急避難

台南市肯德基速食東門店今晚7時52分傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往現場灌救，消防人員抵達現場後，發現店家為2層樓鋼筋混凝土建物，外牆裝飾板起火，經布水線搶救後，火勢很快被撲滅，店內員工及民眾約10人於火警初期已自行疏散避難，無人受傷。

據調查，肯德基東門店位在東區東門路二段上，當時正值用餐時間，店內有顧客吃到一半，聞到燒焦味道，察覺有異，經員工查看後，發現是外牆裝飾板起火，立刻通知店內顧客疏散，包括員工在內約10人已自行避難。