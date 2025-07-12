聽新聞
0:00 / 0:00
突飄燒焦味…台南肯德基東門店晚間傳火警 顧客吃一半嚇到急避難
台南市肯德基速食東門店今晚7時52分傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕往現場灌救，消防人員抵達現場後，發現店家為2層樓鋼筋混凝土建物，外牆裝飾板起火，經布水線搶救後，火勢很快被撲滅，店內員工及民眾約10人於火警初期已自行疏散避難，無人受傷。
據調查，肯德基東門店位在東區東門路二段上，當時正值用餐時間，店內有顧客吃到一半，聞到燒焦味道，察覺有異，經員工查看後，發現是外牆裝飾板起火，立刻通知店內顧客疏散，包括員工在內約10人已自行避難。
消防局據報後出動18車、消防員40人趕往現場，經出水灌救，不到10分鐘，火勢就被撲滅。因店面有財損，業者也申請火場調查。消防局表示，起火原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言