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貨車司機刺傷女店員 逃山區焚車「燒到自己」…出院涉殺人未遂裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南59歲陳姓送貨司機對40多歲于姓彩券行女店員有好感而未獲青睞，上月22日涉持美工刀闖入北區彩券行，朝其左手臂連刺2刀，開車逃往龍崎山區焚車藏匿時也被燒傷，隔天被員警尋獲送醫，經19天住院戒護治療後，10日警方依涉殺人未遂罪嫌將他移送，經檢方聲押獲准。

據調查，陳對于女有好感，有時還會送餐，中獎也會分紅，然而，于女始終將他當成一般顧客對待，近期女方也對其訊息已讀不回，令他心裡不是滋味。

上月22日上午陳情緒失控，持美工刀衝入彩券行，朝于女左手臂連刺2刀，還拿椅子砸向倒地女方，離開前又猛踹了幾腳，經送醫後並無大礙。

市警五分局據報後以車追人，根據車牌辨識系統查出陳開著貨車逃往山區，但進入山區產業道路後行跡不明，最後由貨車公司提供GPS定位，隔天才在龍崎一處山區發現疑似遭焚燒的貨車，但不見司機蹤影。

警方立即調派10多名警力搜山，甚至還開巡邏車在山區廣播，最後在一山溝裡聽到微弱呻吟聲，終於找到陳男，但他身上有大面積燒燙傷且多處骨折，通報119由救護車將他緊急送醫，眾人將他抬起時，還微弱表示腳痛。

陳於本月10日中午出院，警詢後，依涉殺人未遂罪嫌、恐嚇及跟騷等罪嫌將他移送台南地檢署，檢方認為他有逃亡、滅證，反覆實施之虞，向台南地院聲押獲准。

陳男於本月10日中午出院，警詢後，依涉殺人未遂罪嫌、恐嚇及跟騷等罪嫌將他移送台南地檢署，檢方認為他有逃亡、滅證，反覆實施之虞，向法院聲押獲准。圖／讀者提供
陳男於本月10日中午出院，警詢後，依涉殺人未遂罪嫌、恐嚇及跟騷等罪嫌將他移送台南地檢署，檢方認為他有逃亡、滅證，反覆實施之虞，向法院聲押獲准。圖／讀者提供

殺人未遂 彩券行 台南

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