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桃園發生工安意外！六旬泥作師傅不慎墜落電梯井 送醫不治
桃園市龜山區文化七路巷內一棟透天新建案今午發生工安意外，丁姓泥作師傅施工時，不慎摔落電梯井，桃園市消防局第一救災救護大隊人車到場時，發現他已無生命跡象，送往林口長庚醫院搶救，仍宣告不治。
119勤指中心今天下午2時33分接獲報案，指稱有民眾跌入新建案的電梯井，立即派遣第一大隊坪頂分隊1輛消防車2輛救護車共8名救難救護人員前往搶救。
消防局表示，到場後發現66歲丁姓男子受困電梯井底，救難人員以繩索協助傷者脫困，救護人員同步施以心肺復甦術、自動體外心臟電擊器（AED）監測，並以頸圈與長背板固定傷者，隨即由坪頂分隊救護車緊急送醫。
據悉，丁姓男子從事泥作工程，當時疑似進行施工作業時，不慎失足墜落，造成嚴重傷勢，當場已無呼吸心跳，詳細事故原因與工地安全措施是否完善，仍有待相關單位後續釐清。
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